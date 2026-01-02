Рейтинг@Mail.ru
Мадуро сообщил, что у него был только один разговор с Трампом
03:29 02.01.2026
Мадуро сообщил, что у него был только один разговор с Трампом
Мадуро сообщил, что у него был только один разговор с Трампом
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что у него был только один разговор с американским лидером Дональдом Трампом. РИА Новости, 02.01.2026
Мадуро сообщил, что у него был только один разговор с Трампом

© AP Photo / Ariana CubillosНиколас Мадуро
© AP Photo / Ariana Cubillos
Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что у него был только один разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
"Я видел предположения о втором разговоре. У нас был только один разговор. Он позвонил мне в пятницу, 21 ноября, из Белого дома, а я был во дворце Мирафлорес. Мы говорили десять минут, и это был разговор уважительный, очень уважительный", - сказал Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету. Трансляция велась в Telegram-канале президента.
В конце декабря Трамп сообщал, что говорил с Мадуро, но разговор, по его словам, не привел ни к чему особенному.
