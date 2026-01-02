https://ria.ru/20260102/maduro-2066012911.html
Венесуэла готова к инвестициям США в нефтяной сектор, заявил Мадуро
Венесуэла готова к инвестициям США в нефтяной сектор, таким как у американской Сhevron, сообщил президент Николас Мадуро. РИА Новости, 02.01.2026
