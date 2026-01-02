Мадуро заявил о готовности Венесуэлы обсудить с США борьбу с наркотрафиком

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв — РИА Новости. Венесуэла готова обсуждать с США соглашение о борьбе с наркотрафиком, а также возможность американских инвестиций в свой нефтяной сектор, Венесуэла готова обсуждать с США соглашение о борьбе с наркотрафиком, а также возможность американских инвестиций в свой нефтяной сектор, сообщил президент страны Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету, трансляция которого велась в Telegram-канале главы государства.

« "Правительство Соединенных Штатов это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы", — сказал Мадуро

Он добавил, что Венесуэла готова к инвестициям США в нефтяной сектор, таким как у американской Сhevron .

"Соединенные Штаты должны знать, что если они хотят всеобъемлющих соглашений об экономическом развитии, они тоже могут их заключить", — заявил президент Венесуэлы.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали вооруженные силы для ликвидации катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона , такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.

Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро . А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США

В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.