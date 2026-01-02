Рейтинг@Mail.ru
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы обсудить с США борьбу с наркотрафиком - РИА Новости, 02.01.2026
03:06 02.01.2026 (обновлено: 03:29 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/maduro-2066012665.html
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы обсудить с США борьбу с наркотрафиком
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы обсудить с США борьбу с наркотрафиком - РИА Новости, 02.01.2026
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы обсудить с США борьбу с наркотрафиком
Венесуэла готова обсуждать с США соглашение о борьбе с наркотрафиком, а также возможность американских инвестиций в свой нефтяной сектор, сообщил президент... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T03:06:00+03:00
2026-01-02T03:29:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016351056_0:115:3121:1871_1920x0_80_0_0_1684cbb7b670ff228fd3d60e86bae6ae.jpg
в мире, венесуэла, сша, николас мадуро, telegram
В мире, Венесуэла, США, Николас Мадуро, Telegram
Мадуро заявил о готовности Венесуэлы обсудить с США борьбу с наркотрафиком

Мадуро: Венесуэла готова обсудить с США соглашение по борьбе с наркотрафиком

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкНиколас Мадуро
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 янв — РИА Новости. Венесуэла готова обсуждать с США соглашение о борьбе с наркотрафиком, а также возможность американских инвестиций в свой нефтяной сектор, сообщил президент страны Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету, трансляция которого велась в Telegram-канале главы государства.
«
"Правительство Соединенных Штатов это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы", — сказал Мадуро .
Авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
У США могут возникнуть проблемы с группой в Карибском бассейне, пишут СМИ
31 декабря 2025, 04:42
Он добавил, что Венесуэла готова к инвестициям США в нефтяной сектор, таким как у американской Сhevron.
"Соединенные Штаты должны знать, что если они хотят всеобъемлющих соглашений об экономическом развитии, они тоже могут их заключить", — заявил президент Венесуэлы.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали вооруженные силы для ликвидации катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN
30 декабря 2025, 05:00
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
В середине декабря Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп недавно провел разговор с Мадуро
29 декабря 2025, 21:40
 
В миреВенесуэлаСШАНиколас МадуроTelegram
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала