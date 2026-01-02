Рейтинг@Mail.ru
17:14 02.01.2026
В Йемене в боях погибли 10 человек, сообщил источник
В Йемене в боях погибли 10 человек, сообщил источник
Около 10 человек погибли и порядка 30 получили ранения в пятницу в результате ожесточенных боев между силами под контролем Президентского совета Йемена, и... РИА Новости, 02.01.2026
В Йемене в боях погибли 10 человек, сообщил источник

Около 10 человек погибли и 30 ранены в боях на востоке Йемена

© AP Photo / Hani MohammedЙеменские военные полицейские
Йеменские военные полицейские - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Hani Mohammed
Йеменские военные полицейские. Архивное фото
КАИР, 2 янв - РИА Новости. Около 10 человек погибли и порядка 30 получили ранения в пятницу в результате ожесточенных боев между силами под контролем Президентского совета Йемена, и вооруженными формированиями Южного переходного совета в провинции Хадрамаут на востоке страны, сообщил РИА Новости йеменский военный источник.
"Интенсивные столкновения продолжаются между силами "Дереа аль-Ватан" ("Щит Родины") лояльными главе Президентского совета Рашаду аль-Алими, и подразделениями Южного переходного совета на окраинах района Аль-Абр на северо-западе Хадрамаута. На данный момент около десяти погибших и 30 ранены",- сказал собеседник агентства.
Флаг Саудовской Аравии в городе Джидда - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Саудовская Аравия выступила против разделения Йемена
31 декабря 2025, 03:25
По его словам, формирования Переходного совета оказывают сопротивление наступлению тысяч бойцов "Щита Родины", продвигающихся к стратегически важному району Аль-Хашаа в округе Хура на севере провинции. Наступление осуществляется при поддержке с воздуха арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией, авиация которой нанесла серию ударов по концентрации сил Переходного совета.
Источник уточнил, что в Южный переходный совет перебрасывает крупные подкрепления, пытаясь отразить атаку сил "Щита Родины".
В пятницу, по данным источника РИА Новости в местных органах власти Хадрамаута, авиация коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесла удары по позициям 37-й бронетанковой бригады в районе Аль-Хаша на севере провинции.
Губернатор Хадрамаута в пятницу объявил о начале операции по мирной передаче военных объектов в провинции от сил Переходного совета, которые установили над ними контроль в начале прошлого месяца. Он обвинил руководство совета в "закрытии всех политических каналов и в сознательном отказе от любых решений и систематической подготовке планов, направленных на создание масштабного хаоса, который может выйти из-под контроля".
Последствия авианалетов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Саудовская Аравия нанесла удар по порту на востоке Йемена
30 декабря 2025, 05:18
Эскалация на востоке Йемена произошла на фоне роста напряженности между силами "Дереа аль-Ватан" и Южным переходным советом из-за срыва передачи ряда военных объектов в Хадрамауте в рамках усилий по деэскалации, предпринимаемых Саудовской Аравией.
В среду Южный переходный совет объявил о начале развертывания сил "Дереа аль-Ватан", подчиненных председателю Президентского совета Рашаду аль-Алими, в районе Тумуд к северо-востоку от города Аль-Мукалла с целью содействия усилиям арабской коалиции по стабилизации ситуации на востоке страны.
Истребители F-15 ВВС Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Саудовская Аравия атаковала Переходный совет в Йемене, сообщил источник
Вчера, 14:38
Во вторник Рашад аль-Алими обвинил ОАЭ в том, что они отдали Южному переходному совету распоряжение взять под контроль провинции Хадрамаут и Аль-Махра с целью раздела страны. Он также распорядился аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ и потребовал вывода их сил в течение 24 часов.
С начала декабря 2025 года в Президентском совете Йемена продолжается острый кризис между его председателем Рашадом аль-Алими и членом совета Айдарусом аз-Зубейди, возглавляющим Южный переходный совет. Причиной конфликта стал захват последним провинций Хадрамаут и Аль-Махра в рамках курса на восстановление государства, существовавшего на юге Йемена до объединения страны в 1990 году.
Третьего декабря 2025 года силы Южного переходного совета установили контроль над Хадрамаутом после нападения на йеменскую армию, которая сообщила о гибели и ранениях 77 своих офицеров и солдат. Впоследствии силы совета без боя заняли приграничную с Оманом провинцию Аль-Махра.
Повстанцы-хуситы на улице Саны - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сепаратисты с юга Йемена захватили власть на востоке, сообщил источник
дополняется ...
Таким образом, установив контроль над Хадрамаутом и Аль-Махрой, Южный переходный совет фактически утвердил свое влияние в шести провинциях, а также контроль над временной столицей Йемена - городом Аден на юге страны.
Южный переходный совет настаивает на восстановлении государства Народной Демократической Республики Йемен, существовавшего на юге страны до объединения с севером 22 мая 1990 года. Свои требования он обосновывает тем, что жители южных провинций подвергались, по его утверждению, притеснениям и несправедливости со стороны севера после войны летом 1994 года.
Йемен уже более десяти лет находится в состоянии затяжного конфликта за власть между международно признанным правительством и движением "Ансар Аллах" (хуситами). Последствия войны затронули все сферы жизни страны и привели к гуманитарному кризису, который ООН называет одним из самых тяжёлых в мире.
С сентября 2014 года хуситы контролируют большинство провинций в центральной и северной части Йемена, включая столицу Сану. В ответ 26 марта 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в поддержку йеменской армии с целью вернуть эти территории.
По данным ООН, к концу 2021 года война в Йемене унесла жизни около 377 тысяч человек, а совокупный ущерб экономике страны оценивается в 126 миллиардов долларов. Около 80% населения - порядка 35 миллионов человек - нуждаются в гуманитарной помощи.
Последствия авианалетов коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Совет Южного Йемена обвинил Саудовскую Аравию в агрессии, сообщают СМИ
30 декабря 2025, 11:27
 
