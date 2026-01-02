Любимова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках акции "Ёлка желаний" исполнила мечту девочки Маши из ДНР, подарив ей виолончель и экскурсию в Музей музыки.
Глава ведомства сняла с елки шары с пожеланиями троих детей: 17-летний Владимир из Москвы хотел попробовать себя в роли диктора метро, семилетний Роман из Удмуртской республики мечтал побывать в роли водителя бетономешалки, а десятилетняя Маша из Горловки в Донецкой Народной Республике очень хотела получить в подарок виолончель. Любимова заверила, что договорится с коллегами, чтобы исполнить желания мальчиков, а девочке пообещала не только музыкальный инструмент, но и экскурсию в Музей музыки.
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
30 декабря 2025, 16:12
Маша вместе с мамой приехала в Москву и перед экскурсией погуляла по новогоднему центру столицы, посетила Красную площадь. Затем в музее она встретилась с Любимовой: вместе с директором Музея музыки Михаилом Брызгаловым они осмотрели экспозицию музея, уникальные фотографии известных российских музыкантов, посетили мастер-класс, проводящийся в музее, изучили интерактивные экспонаты, а также создали мелодию с помощью современных технологий.
В завершение под елкой Машу ждала та самая виолончель: министр вместе с директором музея показали девочке подарок, а главный художник-реставратор смычковых инструментов Михаил Азоян рассказал о его возможностях, подчеркнув, что виолончель - отечественного производства.
Любимова пожелала девочке успехов в творчестве и напомнила, что в том случае, если она решит выбрать профессию, связанную с музыкой, в ДНР и в соседних регионах располагаются прекрасные музыкальные училища и консерватории, где трудятся талантливые педагоги.
"Огромное количество учебных заведений в нашей стране позволяет состояться и быть большим музыкантом. Но даже если в какой-то момент выберешь другую профессию, мы с Михаилом Аркадьевичем (Брызгаловым - ред.) надеемся, что твои годы, проведенные в детской школе искусств, позволят тебе быть такой всесторонне развитой, образованной девочкой, очень музыкальной", - заключила министр, обращаясь к Маше.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Патрушев примет участие в акции "Елка желаний"
26 декабря 2025, 11:45