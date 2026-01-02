Рейтинг@Mail.ru
Любимова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках "Елки желаний"
02.01.2026
Любимова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках "Елки желаний"
Любимова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 02.01.2026
Любимова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках "Елки желаний"
Министр культуры России Ольга Любимова в рамках акции "Ёлка желаний" исполнила мечту девочки Маши из ДНР, подарив ей виолончель и экскурсию в Музей музыки. РИА Новости, 02.01.2026
донецкая народная республика, россия, москва, ольга любимова, михаил брызгалов
Донецкая Народная Республика, Россия, Москва, Ольга Любимова, Михаил Брызгалов
Любимова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках "Елки желаний"

Любимова в рамках "Елки желаний" подарила виолончель девочке из ДНР

Министр культуры РФ Ольга Любимова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Министр культуры РФ Ольга Любимова принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова принимает участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках акции "Ёлка желаний" исполнила мечту девочки Маши из ДНР, подарив ей виолончель и экскурсию в Музей музыки.
Глава ведомства сняла с елки шары с пожеланиями троих детей: 17-летний Владимир из Москвы хотел попробовать себя в роли диктора метро, семилетний Роман из Удмуртской республики мечтал побывать в роли водителя бетономешалки, а десятилетняя Маша из Горловки в Донецкой Народной Республике очень хотела получить в подарок виолончель. Любимова заверила, что договорится с коллегами, чтобы исполнить желания мальчиков, а девочке пообещала не только музыкальный инструмент, но и экскурсию в Музей музыки.
Саша Иванов и Миша Каймаков из Краснодарского края, сестры Маргарита и Вероника Дяченко из ЛНР посещают с экскурсией ВДНХ. 30 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Мишустин исполнил мечты трех детей в рамках акции "Елка желаний"
30 декабря 2025
30 декабря 2025, 16:12
Маша вместе с мамой приехала в Москву и перед экскурсией погуляла по новогоднему центру столицы, посетила Красную площадь. Затем в музее она встретилась с Любимовой: вместе с директором Музея музыки Михаилом Брызгаловым они осмотрели экспозицию музея, уникальные фотографии известных российских музыкантов, посетили мастер-класс, проводящийся в музее, изучили интерактивные экспонаты, а также создали мелодию с помощью современных технологий.
В завершение под елкой Машу ждала та самая виолончель: министр вместе с директором музея показали девочке подарок, а главный художник-реставратор смычковых инструментов Михаил Азоян рассказал о его возможностях, подчеркнув, что виолончель - отечественного производства.
Любимова пожелала девочке успехов в творчестве и напомнила, что в том случае, если она решит выбрать профессию, связанную с музыкой, в ДНР и в соседних регионах располагаются прекрасные музыкальные училища и консерватории, где трудятся талантливые педагоги.
"Огромное количество учебных заведений в нашей стране позволяет состояться и быть большим музыкантом. Но даже если в какой-то момент выберешь другую профессию, мы с Михаилом Аркадьевичем (Брызгаловым - ред.) надеемся, что твои годы, проведенные в детской школе искусств, позволят тебе быть такой всесторонне развитой, образованной девочкой, очень музыкальной", - заключила министр, обращаясь к Маше.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории РФ. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции - подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев принимает участие во всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Патрушев примет участие в акции "Елка желаний"
26 декабря 2025
26 декабря 2025, 11:45
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияМоскваОльга ЛюбимоваМихаил Брызгалов
 
 
