Любимова исполнила мечту девочки из ДНР в рамках "Елки желаний"

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в рамках акции "Ёлка желаний" исполнила мечту девочки Маши из ДНР, подарив ей виолончель и экскурсию в Музей музыки.

Маша вместе с мамой приехала в Москву и перед экскурсией погуляла по новогоднему центру столицы, посетила Красную площадь. Затем в музее она встретилась с Любимовой: вместе с директором Музея музыки Михаилом Брызгаловым они осмотрели экспозицию музея, уникальные фотографии известных российских музыкантов, посетили мастер-класс, проводящийся в музее, изучили интерактивные экспонаты, а также создали мелодию с помощью современных технологий.

В завершение под елкой Машу ждала та самая виолончель: министр вместе с директором музея показали девочке подарок, а главный художник-реставратор смычковых инструментов Михаил Азоян рассказал о его возможностях, подчеркнув, что виолончель - отечественного производства.

Любимова пожелала девочке успехов в творчестве и напомнила, что в том случае, если она решит выбрать профессию, связанную с музыкой, в ДНР и в соседних регионах располагаются прекрасные музыкальные училища и консерватории, где трудятся талантливые педагоги.

"Огромное количество учебных заведений в нашей стране позволяет состояться и быть большим музыкантом. Но даже если в какой-то момент выберешь другую профессию, мы с Михаилом Аркадьевичем (Брызгаловым - ред.) надеемся, что твои годы, проведенные в детской школе искусств, позволят тебе быть такой всесторонне развитой, образованной девочкой, очень музыкальной", - заключила министр, обращаясь к Маше.