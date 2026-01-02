Рейтинг@Mail.ru
23:39 02.01.2026
Лагард стала самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС, пишет FT
Лагард стала самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС, пишет FT
в мире
кристин лагард
джером пауэлл
европейский центральный банк
евросоюз
федеральная резервная система сша
в мире, кристин лагард, джером пауэлл, европейский центральный банк, евросоюз, федеральная резервная система сша
В мире, Кристин Лагард, Джером Пауэлл, Европейский центральный банк, Евросоюз, Федеральная резервная система США
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард получает зарплату более чем на 50% выше, чем указано в отчете, она - самый высокооплачиваемый чиновник ЕС, пишет газета Financial Times.
«
"Полная зарплата главы ЕЦБ Кристин Лагард более чем на 50% выше, чем её обнародованная зарплата... Одна только базовая зарплата Лагард делает её самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС", - говорится в публикации.
Согласно расчетам издания, глава ЕЦБ заработала в 2024 году около 726 тысяч евро, что примерно на 56% больше базовой зарплаты в 466 тысяч евро, указанной ведомством в годовом отчете.
Как отмечает газета, Лагард зарабатывает почти в четыре раза больше, чем глава ФРС Джером Пауэлл.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
2 декабря 2025, 16:20
 
В миреКристин ЛагардДжером ПауэллЕвропейский центральный банкЕвросоюзФедеральная резервная система США
 
 
