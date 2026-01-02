Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе возбудили дело после обрушения кровли склада Wildberries
13:44 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/kuzbass-2066054806.html
В Кузбассе возбудили дело после обрушения кровли склада Wildberries
В Кузбассе возбудили дело после обрушения кровли склада Wildberries - РИА Новости, 02.01.2026
В Кузбассе возбудили дело после обрушения кровли склада Wildberries
Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ возбудили в Кузбассе после обрушения кровли логистического центра... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:44:00+03:00
2026-01-02T13:44:00+03:00
происшествия
юрга
кемеровская область
россия
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
юрга
кемеровская область
россия
происшествия, юрга, кемеровская область, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Юрга, Кемеровская область, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе возбудили дело после обрушения кровли склада Wildberries

По факту обрушения кровли склада Wildberries в Югре возбудили уголовное дело

На месте обрушения кровли логистического хаба Wildberries в городе Юрге
На месте обрушения кровли логистического хаба Wildberries в городе Юрге - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : Следком Кузбасса/Telegram
На месте обрушения кровли логистического хаба Wildberries в городе Юрге
КЕМЕРОВО, 2 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ возбудили в Кузбассе после обрушения кровли логистического центра Wildberries в городе Юрге, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее пресс-службы СУСК и прокуратуры Кузбасса сообщили, что 1 января на логистическом хабе Wildberries в Юрге произошло частичное обрушение кровли, в результате которого травмы получили три человека. Оба ведомства организовали проверки. В пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что доступ на склад Wildberries временно ограничен.
"По факту частичного обрушения кровли складского помещения коммерческой организации в Юрге следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время следователи СК устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
В Кузбассе оценили площадь обрушения кровли на складе Wildberries
Вчера, 13:43
 
ПроисшествияЮргаКемеровская областьРоссияВайлдберриз (Wildberries)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
