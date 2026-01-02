В Кузбассе возбудили дело после обрушения кровли склада Wildberries

КЕМЕРОВО, 2 янв – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ возбудили в Кузбассе после обрушения кровли логистического центра Wildberries в городе Юрге, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
Ранее пресс-службы СУСК и прокуратуры Кузбасса сообщили, что 1 января на логистическом хабе Wildberries в Юрге произошло частичное обрушение кровли, в результате которого травмы получили три человека. Оба ведомства организовали проверки. В пресс-службе компании сообщили РИА Новости, что доступ на склад Wildberries временно ограничен.
"По факту частичного обрушения кровли складского помещения коммерческой организации в Юрге следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу принято решение о возбуждении уголовного дела по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ)", – сообщили в ведомстве.
В настоящее время следователи СК устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.