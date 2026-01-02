https://ria.ru/20260102/kurs-2066005187.html
Финансист назвала три сценария курса доллара в 2026 году
Финансист назвала три сценария курса доллара в 2026 году - РИА Новости, 02.01.2026
Финансист назвала три сценария курса доллара в 2026 году
Колебания курса от 75 до 100 рублей за доллар возможны в зависимости от того, какой из трех сценариев будет реализован. Самый вероятный – плавное ослабление...
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости.
Колебания курса от 75 до 100 рублей за доллар возможны в зависимости от того, какой из трех сценариев будет реализован. Самый вероятный – плавное ослабление нацвалюты, рассказала агентству "Прайм"
доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
«
"Центральный банк будет постепенно снижать ключевую ставку, возможно, что к концу года она достигнет 12%. Это позволит оживить кредитование, стимулировать инвестиции и уменьшит привлекательность сбережений", — пояснила она.
Базовый сценарий – 90-95 рублей за доллар, то есть, мягкое ослабление.
Оптимистичный сценарий предполагает снятие санкций, улучшение геополитической ситуации и укрепление рубля за счет притока иностранного капитала. В этом случае доллар будет стоить 75-83 рубля.
Негативный, напротив, ожидается в случае ухудшения в геополитике, обрушении нефти и ужесточении санкций. Тогда доллар будет дороже 100 рублей. Однако это маловероятно, заключила Горбунова.