Финансист назвала три сценария курса доллара в 2026 году
02.01.2026
Финансист назвала три сценария курса доллара в 2026 году
Колебания курса от 75 до 100 рублей за доллар возможны в зависимости от того, какой из трех сценариев будет реализован. Самый вероятный – плавное ослабление... РИА Новости, 02.01.2026
экономика
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20251227/rubl-2065005141.html
2026
Новости
1920
1920
true
экономика, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Финансист назвала три сценария курса доллара в 2026 году

Финансист Горбунова: доллар в 2026 году может подорожать до 100 рублей

Обменный пункт. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Колебания курса от 75 до 100 рублей за доллар возможны в зависимости от того, какой из трех сценариев будет реализован. Самый вероятный – плавное ослабление нацвалюты, рассказала агентству "Прайм" доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова.
«
"Центральный банк будет постепенно снижать ключевую ставку, возможно, что к концу года она достигнет 12%. Это позволит оживить кредитование, стимулировать инвестиции и уменьшит привлекательность сбережений", — пояснила она.
Базовый сценарий – 90-95 рублей за доллар, то есть, мягкое ослабление.
Оптимистичный сценарий предполагает снятие санкций, улучшение геополитической ситуации и укрепление рубля за счет притока иностранного капитала. В этом случае доллар будет стоить 75-83 рубля.
Негативный, напротив, ожидается в случае ухудшения в геополитике, обрушении нефти и ужесточении санкций. Тогда доллар будет дороже 100 рублей. Однако это маловероятно, заключила Горбунова.
Экономика
 
 
Версия 2023.1 Beta
