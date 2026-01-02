В Краснодарском крае восстановили электроснабжение более 90% потребителей

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Энергетики компании "Россети" восстановили электроснабжение более 90% обесточенных потребителей в Краснодарском крае, где в преддверии Нового года экстремальный снегопад привел к повреждениям линий электропередачи и трансформаторных подстанций, сообщила компания.

"Работа по восстановлению электроснабжения ведется круглосуточно до полного устранения всех последствий для потребителей. Ситуация осложняется сугробами, снежными заносами на дорогах, упавшими деревьями. В наиболее проблемные зоны привлекаются силы и средства из соседних регионов. Также задействуются резервные источники электроснабжения для питания социально значимых объектов", - добавляется в сообщении.