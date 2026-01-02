В Краснодарском крае восстановили электроснабжение более 90% потребителей

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Энергетики компании "Россети" восстановили электроснабжение более 90% обесточенных потребителей в Краснодарском крае, где в преддверии Нового года экстремальный снегопад привел к повреждениям линий электропередачи и трансформаторных подстанций, сообщила компания.
"Специалисты компании... восстановили электроснабжение более 90% обесточенных потребителей в Краснодарском крае, где в преддверии Нового года экстремальный снегопад привел к повреждениям линий электропередачи и трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.
В Краснодарском крае восстановили движение поездов
31 декабря 2025, 20:48
Отмечается, что специалисты восстанавливают электроснабжение и в других регионах, наиболее пострадавших от непогоды. К примеру, они устранили последствия массовых отключений в Ставропольском крае. Также полностью возобновлена передача энергии в горных районах Сочи. Сложная обстановка сохраняется в Республике Адыгея, где снежные заносы препятствуют доступу к местам проведения работ. Несмотря на это, энергетикам удалось вернуть электроэнергию более чем половине пострадавших абонентов.
"Работа по восстановлению электроснабжения ведется круглосуточно до полного устранения всех последствий для потребителей. Ситуация осложняется сугробами, снежными заносами на дорогах, упавшими деревьями. В наиболее проблемные зоны привлекаются силы и средства из соседних регионов. Также задействуются резервные источники электроснабжения для питания социально значимых объектов", - добавляется в сообщении.
В Дагестане и Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
31 декабря 2025, 18:57