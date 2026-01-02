Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае восстановили электроснабжение более 90% потребителей - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 02.01.2026 (обновлено: 16:15 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/kuban-2066076641.html
В Краснодарском крае восстановили электроснабжение более 90% потребителей
В Краснодарском крае восстановили электроснабжение более 90% потребителей - РИА Новости, 02.01.2026
В Краснодарском крае восстановили электроснабжение более 90% потребителей
Энергетики компании "Россети" восстановили электроснабжение более 90% обесточенных потребителей в Краснодарском крае, где в преддверии Нового года экстремальный РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:02:00+03:00
2026-01-02T16:15:00+03:00
жкх
краснодарский край
ставропольский край
сочи
россети
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066078834_0:178:3223:1991_1920x0_80_0_0_28a7a76d3836c2000b42f21d7d3f5eb1.jpg
https://ria.ru/20251231/dvizhenie-2065882224.html
https://ria.ru/20251231/elektrosnabzhenie-2065873749.html
краснодарский край
ставропольский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066078834_492:0:3223:2048_1920x0_80_0_0_5c2925951e25cb1cc296d1af21b864b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, краснодарский край, ставропольский край, сочи, россети, новый год
ЖКХ, Краснодарский край, Ставропольский край, Сочи, Россети, Новый год
В Краснодарском крае восстановили электроснабжение более 90% потребителей

"Россети" восстановили электричество более 90% потребителей в Краснодарском крае

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАвтомобиль в Белореченске после сильного снегопада
Автомобиль в Белореченске после сильного снегопада - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Автомобиль в Белореченске после сильного снегопада
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Энергетики компании "Россети" восстановили электроснабжение более 90% обесточенных потребителей в Краснодарском крае, где в преддверии Нового года экстремальный снегопад привел к повреждениям линий электропередачи и трансформаторных подстанций, сообщила компания.
"Специалисты компании... восстановили электроснабжение более 90% обесточенных потребителей в Краснодарском крае, где в преддверии Нового года экстремальный снегопад привел к повреждениям линий электропередачи и трансформаторных подстанций", - говорится в сообщении.
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Краснодарском крае восстановили движение поездов
31 декабря 2025, 20:48
Отмечается, что специалисты восстанавливают электроснабжение и в других регионах, наиболее пострадавших от непогоды. К примеру, они устранили последствия массовых отключений в Ставропольском крае. Также полностью возобновлена передача энергии в горных районах Сочи. Сложная обстановка сохраняется в Республике Адыгея, где снежные заносы препятствуют доступу к местам проведения работ. Несмотря на это, энергетикам удалось вернуть электроэнергию более чем половине пострадавших абонентов.
"Работа по восстановлению электроснабжения ведется круглосуточно до полного устранения всех последствий для потребителей. Ситуация осложняется сугробами, снежными заносами на дорогах, упавшими деревьями. В наиболее проблемные зоны привлекаются силы и средства из соседних регионов. Также задействуются резервные источники электроснабжения для питания социально значимых объектов", - добавляется в сообщении.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Дагестане и Запорожской области полностью восстановили электроснабжение
31 декабря 2025, 18:57
 
ЖКХКраснодарский крайСтавропольский крайСочиРоссетиНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала