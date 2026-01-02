Удобная маскировка. Как банда Дедов Морозов грабила москвичей

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Для одних праздник, для других время легкой наживы — именно в новогодние дни у людей притупляется чувство опасности, чем уверенно пользуются преступники. Так, в Москве еще в советскую эпоху под видом Деда Мороза и Снегурочки парочка ограбила несколько состоятельных семей. Задержать банду помог случай. О похождениях необычного криминального дуэта — в материале РИА Новости.

Коньяк с клофелином

В декабре 1978-го домой к директору московского универмага Андрею Барсукову неожиданно нагрянули Дед Мороз со Снегурочкой. Поздравили пятилетнего сына с наступающим Новым годом, а затем достали из мешка с подарками бутылку коньяка и предложили взрослым выпить в честь праздника.

Те без колебаний согласились, но, пропустив по рюмочке, почувствовали легкое головокружение и спустя пару минут уснули. Ребенку гости объяснили, что родители просто устали. Чтобы им не мешать, Снегурочка предложила поиграть в прятки. Как только мальчик забрался под кровать, парочка быстро обыскала квартиру и сбежала, прихватив деньги и драгоценности.

Едва придя в себя, Барсуков понял, что его ограбили, и вызвал милицию. Позже медицинская экспертиза показала, что в коньяк налетчики добавили клофелин — препарат, который резко снижает давление и вызывает сонливость.

Учитывая должность потерпевшего, на поиски преступников бросили лучших оперативников, а в ЦК КПСС расследование уголовного дела взяли на личный контроль. Однако по горячим следам задержать никого не удалось. Впрочем, одна зацепка у милиционеров все же была. Барсуков вспомнил, что на пальцах Деда Мороза красовались синие наколки — отличительная черта уголовников.

Предновогодняя серия

Пока оперативники проверяли ранее судимых за аналогичные преступления, очередной жертвой ограбления стал один из сотрудников ЦК. Криминальный дуэт тоже заявился к нему в гости, чтобы поздравить сына, однако тот уехал на каникулы к бабушке. Отец сразу насторожился и попросил Деда Мороза показать документы.

Грабитель полез во внутренний карман, но вместо паспорта выхватил обрез и наставил на хозяина квартиры. Снегурочка тем временем собрала в квартире ценности и деньги. Затем бандиты связали потерпевшего веревкой и сбежали.

Преступление вызвало еще большую шумиху среди высшего партийного руководства. От милиционеров требовали немедленно разыскать дерзких налетчиков. Но похожие по почерку преступления случались буквально каждый день. Жертвами становились фарцовщики, чиновники, главврач одной из горбольниц.

Между тем оперативники обратили внимание на несколько совпадений: все грабежи произошли в одном районе и все потерпевшие водили детей в один и тот же садик. Предположили, что наводку на квартиры давал кто-то из сотрудников дошкольного учреждения.

Но, опросив работников и тщательно изучив их ближайшее окружение, милиционеры убедились, что с криминалом никто не связан. И все-же в детсад силовики наведались не зря — уже на выходе они обратили внимание на стенд с фотографиями с праздников. На одном из снимков красовался Дед Мороз — с тюремными татуировками на пальцах.

Им оказался Евгений Кривошеев, сожитель воспитательницы, уволенной еще год назад за кражу продуктов. Поскольку раньше он учился на актера, его привлекали к различным праздничным мероприятиям. Об уголовном прошлом никто в детском саду не знал.

Оперативники выяснили, что Кривошеев действительно учился в Горьковском театральном училище и даже подавал большие надежды. Однако вспыльчивый характер помешал ему окончить вуз и сделать актерскую карьеру. Вскоре после отчисления вчерашний студент загремел на девять лет за решетку. Там и получил прозвище Артист.

Выйдя на свободу, он познакомился с воспитательницей детсада Оксаной Варанец. Вскоре у пары родился ребенок, однако на путь исправления Кривошеев так и не встал.

Отличительная черта

Несколько дней милиционеры безуспешно пытались установить место жительства Варанец, но та словно сквозь землю провалилась. На помощь пришел случай — вечером 29 декабря один из мальчишек, живущий недалеко от детского сада, вернулся с прогулки с новой игрушечной железной дорогой. На вопрос отца, где взял, ответил, что подарил прохожий Дед Мороз.

Дорогой импортный подарок насторожил главу семейства, и он рассказал об этом соседу-милиционеру. Тот, разумеется, уже знал о похождениях необычной банды, поэтому сразу сообщил информацию руководству. Оперативникам вновь повезло — мальчик запомнил дом, куда, вручив подарок, отправился "добрый Дедушка Мороз".

Под видом соцработников сотрудники угрозыска начали обходить квартиры, и вскоре дверь им открыла уже знакомая по фотографии Оксана Варанец. Еще через пару минут наручники защелкнулись и на запястьях Артиста. Оказалось, что в тот вечер Кривошеев возвращался с очередного дела и, увидев во дворе заплаканного мальчика, пожалел его и подарил украденную железную дорогу.