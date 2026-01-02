Урегулирование в Косово возможно только под эгидой СБ ООН, заявил посол

БЕЛГРАД, 2 янв – РИА Новости. Урегулирование в Косово и Метохии возможно только под эгидой Совета безопасности ООН, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.
"Очевидно, что все потуги ЕС быть посредником заведомо были обречены на провал. Потому что не может быть посредником по нормализации, "честный брокером", как они любят выражаться, между Белградом и Приштиной тот, кто признал независимость Косово, вопреки международному праву и резолюции 1244 СБ ООН. Поэтому совершенно неэффективны и безрезультатны переговоры по этой тематике под эгидой ЕС. Я не ожидаю, что они что-то дадут, но единственный путь, действительно, возвращения к полноценному урегулированию, к уважению к резолюции 1244 связан с работой СБ ООН", - указал глава российского диппредставительства.
МИД Сербии сообщил в октябре, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
