Урегулирование в Косово возможно только под эгидой СБ ООН, заявил посол

БЕЛГРАД, 2 янв – РИА Новости. Урегулирование в Косово и Метохии возможно только под эгидой Совета безопасности ООН, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.