Американские астронавты подлетят к Луне в 2026 году, заявил глава НАСА

ВАШИНГТОН, 2 янв – РИА Новости. Глава НАСА Джаред Айзекман заявил о планах отправить американских астронавтов в самое дальнее космическое путешествие в американской истории, а также подлететь к Луне уже в 2026 году.
"В этом году американские астронавты совершат самое дальнее в истории космическое путешествие и вернутся в пространство вокруг Луны", - написал Айзекман в соцсети X.
Рекордно долгий полет приурочат к празднованию 250-летия США, которое отмечается со дня подписания Декларации независимости 4 июля 1776 года, уточнил Айзекман.
Перед высадкой на Луну в рамках миссии Artemis III в 2027 году НАСА планирует провести облетную миссию под названием Artemis II, которая станет первой пилотируемой миссией космического агентства к Луне за более чем 50 лет. Эта 10-дневная миссия, запуск которой запланирован на февраль 2026 года, доставит четырех астронавтов на борту космического корабля Orion, которые совершат облет Луны и вернутся на Землю.
26 декабря 2025, 04:31