В Москве проходит прощание с Эмилем Кио - РИА Новости, 02.01.2026
12:28 02.01.2026 (обновлено: 12:33 02.01.2026)
В Москве проходит прощание с Эмилем Кио
владикавказ, россия, эмиль кио (младший), союз цирковых деятелей
Владикавказ, Россия, Эмиль Кио (младший), Союз цирковых деятелей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЭмиль Кио
Эмиль Кио. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Люди собираются у Большого церемониального зала Троекуровского кладбища, где проходит прощание с советским иллюзионистом, народным артистом России Эмилем Кио, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Кио ушел из жизни в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ним началась в 12.00 мск. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
У зала собираются друзья, коллеги и поклонники артиста, чтобы проститься с ним. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.
Эмиль Ренард-Кио (при рождении Гиршфельд) родился 12 июля 1938 года во Владикавказе. С 1960-х годов выступал как помощник своего отца - Эмиля Теодоровича Ренард-Кио, затем создал собственный иллюзионный аттракцион. В 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России.
 
ВладикавказРоссияЭмиль Кио (младший)Союз цирковых деятелей
 
 
