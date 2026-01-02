В Москве проходит прощание с Эмилем Кио

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Люди собираются у Большого церемониального зала Троекуровского кладбища, где проходит прощание с советским иллюзионистом, народным артистом России Эмилем Кио, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Кио ушел из жизни в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ним началась в 12.00 мск. Его похоронят на Троекуровском кладбище.