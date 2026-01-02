https://ria.ru/20260102/kio-2066046639.html
В Москве проходит прощание с Эмилем Кио
Люди собираются у Большого церемониального зала Троекуровского кладбища, где проходит прощание с советским иллюзионистом, народным артистом России Эмилем Кио,... РИА Новости, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Люди собираются у Большого церемониального зала Троекуровского кладбища, где проходит прощание с советским иллюзионистом, народным артистом России Эмилем Кио, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник Кио ушел из жизни в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ним началась в 12.00 мск. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
У зала собираются друзья, коллеги и поклонники артиста, чтобы проститься с ним. Они несут цветы и ждут возможности проводить его в последний путь.
Эмиль Ренард-Кио
(при рождении Гиршфельд) родился 12 июля 1938 года во Владикавказе
. С 1960-х годов выступал как помощник своего отца - Эмиля Теодоровича Ренард-Кио, затем создал собственный иллюзионный аттракцион. В 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России
.