Умер российский актер Андрей Хорошев

Хорошев родился 29 июня 1959 года в Нахабино Московской области. Известность получил благодаря ролям в фильмах: "Доктор Живаго", "Боец", "Адмиралъ". В фильмографии актера более 10 картин, зритель запомнил Хорошева под псевдонимом "Андрей И".