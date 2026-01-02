https://ria.ru/20260102/khoroshev-2066105143.html
Умер российский актер Андрей Хорошев
Умер российский актер Андрей Хорошев - РИА Новости, 02.01.2026
Умер российский актер Андрей Хорошев
Российский актер, режиссер, сценарист Андрей Хорошев скончался в возрасте 66 лет, следует из сообщения на портале "Кино-театр.ру". РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T20:09:00+03:00
2026-01-02T20:09:00+03:00
2026-01-02T20:39:00+03:00
культура
нахабино
московская область (подмосковье)
андрей хорошев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066109185_0:1039:2048:2191_1920x0_80_0_0_f9ab06fa5cf4525823dac9fb6a1ddcd8.jpg
нахабино
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066109185_0:729:2048:2265_1920x0_80_0_0_50a125b6c56f3df46f32bfccfc0b894a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нахабино, московская область (подмосковье), андрей хорошев
Культура, Нахабино, Московская область (Подмосковье), Андрей Хорошев
Умер российский актер Андрей Хорошев
Российский актер, режиссер и сценарист Андрей Хорошев умер на 67-м году жизни