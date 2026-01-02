https://ria.ru/20260102/khorly-2066111880.html
Люди убегали по битому стеклу, рассказала пострадавшая при теракте в Хорлах
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Посетители кафе, по которому пришелся удар ВСУ в Херсонской области в новогоднюю ночь, убегали оттуда как могли, по битому стеклу, рассказала одна из пострадавших.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
сообщил, что ВСУ
нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря
в Хорлах. По данным СК РФ
, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей.
"Мы были с ребенком в пяти метрах от взрыва, самый первый стол (в кафе)", - рассказала пострадавшая на видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора региона.
После удара ее ребенок отлетел к потолку, ударился о балку и упал, рассказала женщина.
"Мы оттуда убегали через задний выход как могли. По стеклам. У меня из ног вчера подоставали кучу стекол", - вспоминает она.
Женщина добавила, что осколки БПЛА также разбили ее автомобиль.