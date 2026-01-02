Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Люди убегали по битому стеклу, рассказала пострадавшая при теракте в Хорлах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Посетители кафе, по которому пришелся удар ВСУ в Херсонской области в новогоднюю ночь, убегали оттуда как могли, по битому стеклу, рассказала одна из пострадавших.

"Мы были с ребенком в пяти метрах от взрыва, самый первый стол (в кафе)", - рассказала пострадавшая на видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора региона.

После удара ее ребенок отлетел к потолку, ударился о балку и упал, рассказала женщина.

"Мы оттуда убегали через задний выход как могли. По стеклам. У меня из ног вчера подоставали кучу стекол", - вспоминает она.