Люди убегали по битому стеклу, рассказала пострадавшая при теракте в Хорлах
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 02.01.2026
Люди убегали по битому стеклу, рассказала пострадавшая при теракте в Хорлах
2026-01-02T21:12:00+03:00
2026-01-02T21:12:00+03:00
2026
Люди убегали по битому стеклу, рассказала пострадавшая при теракте в Хорлах

Пострадавшая в Хорлах рассказала, как ее ребенок отлетел к потолку после удара

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв - РИА Новости. Посетители кафе, по которому пришелся удар ВСУ в Херсонской области в новогоднюю ночь, убегали оттуда как могли, по битому стеклу, рассказала одна из пострадавших.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Сальдо рассказал новые подробности об атаке ВСУ на Хорлы
Вчера, 20:47
"Мы были с ребенком в пяти метрах от взрыва, самый первый стол (в кафе)", - рассказала пострадавшая на видео, опубликованном в Telegram-канале губернатора региона.
После удара ее ребенок отлетел к потолку, ударился о балку и упал, рассказала женщина.
"Мы оттуда убегали через задний выход как могли. По стеклам. У меня из ног вчера подоставали кучу стекол", - вспоминает она.
Женщина добавила, что осколки БПЛА также разбили ее автомобиль.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Число погибших при украинском теракте в Хорлах выросло до 28
Вчера, 14:42
 
