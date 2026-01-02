Рейтинг@Mail.ru
В Геническе почтили память жертв теракта ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 02.01.2026
В Геническе почтили память жертв теракта ВСУ
В Геническе почтили память жертв теракта ВСУ - РИА Новости, 02.01.2026
В Геническе почтили память жертв теракта ВСУ
Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 02.01.2026
В Геническе почтили память жертв теракта ВСУ

Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах почтили в Геническе

Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе
Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе
© Фото : Администрация Херсонской области/Telegram
Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
Геническе прошла траурная акция памяти жертв обстрела в селе Хорлы. Мероприятие состоялось у памятника "Скорбящей матери" и было организовано по инициативе жителей, молодежных активистов и представителей "Юнармии", - сообщили в администрации.
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Вчера, 16:32
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Вчера, 16:32
Участники зажгли лампады, возложили цветы и мягкие игрушки к подножию монумента. Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних. Минздрав Крыма сообщал в пятницу, что в Джанкойской больнице скончалась госпитализированная из Хорлов женщина, она находилась в реанимации после операции.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах
Вчера, 17:44
Установлены личности 12 погибших при теракте в Хорлах
Вчера, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеГеническХерсонская областьРоссияСветлана ПетренкоВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныЮнармияСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
