В Геническе почтили память жертв теракта ВСУ
В Геническе почтили память жертв теракта ВСУ
Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах Херсонской области почтили в пятницу в Геническе, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 02.01.2026
В Геническе почтили память жертв теракта ВСУ
Память жертв атаки ВСУ на мирных жителей в Хорлах почтили в Геническе