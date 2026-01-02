Гражданин Сербии получил ранение во время теракта в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Гражданин Сербии находился среди людей, отмечавших Новый год в кафе в Хорлах, по которому был нанесен в новогоднюю ночь удар беспилотниками ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.