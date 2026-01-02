Гражданин Сербии получил ранение во время теракта в Хорлах

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв – РИА Новости. Гражданин Сербии находился среди людей, отмечавших Новый год в кафе в Хорлах, по которому был нанесен в новогоднюю ночь удар беспилотниками ВСУ, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Большая часть там были местные жители, и из районного центра Каланчак – оттуда тоже люди приехали. Пока не известны (не установлены личности погибших - ред.) – гости, которые приехали туда... Даже могу сказать, что среди посетителей был один серб, наверное, один из посетителей. Мне медики сказали, когда он обратился в Скадовскую больницу. У него легкие осколочные ранения, у него сербский паспорт" , - сказал Сальдо в эфире Соловьев Live.
В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.
В четверг Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.