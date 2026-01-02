Соцфонд продолжает работу по назначению выплат пострадавшим в Хорлах

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Социальный фонд России продолжает работу по назначению социальной поддержки пострадавшим в результате атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области и родственникам погибших, сообщает пресс-служба фонда.
"Работа по назначению всех положенных выплат пострадавшим и семьям погибших продолжается в оперативном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках этой работы уточняют списки пострадавших с ранениями для формирования электронных больничных листов. Близким и родственникам погибших в кратчайшие сроки выплатят пособия на погребение.
Соцфонд создал специальную рабочую группу для координации помощи при чрезвычайных ситуациях. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию отделения фонда по Херсонской области.
В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.