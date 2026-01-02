Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд продолжает работу по назначению выплат пострадавшим в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/khorly-2066084094.html
Соцфонд продолжает работу по назначению выплат пострадавшим в Хорлах
Соцфонд продолжает работу по назначению выплат пострадавшим в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Соцфонд продолжает работу по назначению выплат пострадавшим в Хорлах
Социальный фонд России продолжает работу по назначению социальной поддержки пострадавшим в результате атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области и... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T17:08:00+03:00
2026-01-02T17:08:00+03:00
херсонская область
черное море
россия
владимир сальдо
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840835990_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a913ad8976adf90187728697f0e54299.jpg
https://ria.ru/20260102/oon-2066080206.html
https://ria.ru/20260102/finlyandiya-2066048161.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840835990_11:0:1451:1080_1920x0_80_0_0_a907dc9f43ca83b84d16243e4bc07ece.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , черное море, россия, владимир сальдо, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по хорлам в херсонской области, общество
Херсонская область , Черное море, Россия, Владимир Сальдо, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, Общество
Соцфонд продолжает работу по назначению выплат пострадавшим в Хорлах

Соцфонд продолжает работу по назначению соцподдержки пострадавшим в Хорлах

© Фото : АНО "Национальные приоритеты"Отделение Социального фонда России
Отделение Социального фонда России - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Фото : АНО "Национальные приоритеты"
Отделение Социального фонда России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Социальный фонд России продолжает работу по назначению социальной поддержки пострадавшим в результате атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области и родственникам погибших, сообщает пресс-служба фонда.
"Работа по назначению всех положенных выплат пострадавшим и семьям погибших продолжается в оперативном режиме", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Генсек ООН выразил обеспокоенность атакой ВСУ в Хорлах
Вчера, 16:32
Отмечается, что в рамках этой работы уточняют списки пострадавших с ранениями для формирования электронных больничных листов. Близким и родственникам погибших в кратчайшие сроки выплатят пособия на погребение.
Соцфонд создал специальную рабочую группу для координации помощи при чрезвычайных ситуациях. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию отделения фонда по Херсонской области.
В пятницу официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Стихийный мемориал, созданный в память о погибших при атаке БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
Вчера, 12:51
 
Херсонская областьЧерное мореРоссияВладимир СальдоСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала