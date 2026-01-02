Соцфонд продолжает работу по назначению выплат пострадавшим в Хорлах

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Социальный фонд России продолжает работу по назначению социальной поддержки пострадавшим в результате атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области и родственникам погибших, сообщает пресс-служба фонда.

"Работа по назначению всех положенных выплат пострадавшим и семьям погибших продолжается в оперативном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этой работы уточняют списки пострадавших с ранениями для формирования электронных больничных листов. Близким и родственникам погибших в кратчайшие сроки выплатят пособия на погребение.

Соцфонд создал специальную рабочую группу для координации помощи при чрезвычайных ситуациях. По всем вопросам можно обратиться на горячую линию отделения фонда по Херсонской области

РФ В пятницу официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в результате теракта ВСУ в селе Хорлы Херсонской области погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних.