Рейтинг@Mail.ru
Соцфонд назначил семь пенсий семьям погибших в теракте в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 02.01.2026 (обновлено: 16:48 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/khorly-2066078715.html
Соцфонд назначил семь пенсий семьям погибших в теракте в Хорлах
Соцфонд назначил семь пенсий семьям погибших в теракте в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Соцфонд назначил семь пенсий семьям погибших в теракте в Хорлах
Социальный фонд России уже назначил семь пенсий по случаю потери кормильца родственникам погибших в результате атаки на село Хорлы Херсонской области, сообщили... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:12:00+03:00
2026-01-02T16:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
удар всу по хорлам в херсонской области
в мире
херсонская область
россия
черное море
светлана петренко
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027041_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_a0c41e6726935d641f13a372712a32b0.jpg
https://ria.ru/20260102/germaniya-2066067398.html
https://ria.ru/20260102/finlyandiya-2066048161.html
херсонская область
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027041_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_c01cb69826192212edc15e57b2ec5b20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
удар всу по хорлам в херсонской области, в мире, херсонская область , россия, черное море, светлана петренко, владимир сальдо, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области, В мире, Херсонская область , Россия, Черное море, Светлана Петренко, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Соцфонд назначил семь пенсий семьям погибших в теракте в Хорлах

Соцфонд назначил 7 пенсий в связи с потерей кормильца семьям погибших в Хорлах

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкПоследствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Социальный фонд России уже назначил семь пенсий по случаю потери кормильца родственникам погибших в результате атаки на село Хорлы Херсонской области, сообщили в пресс-службе фонда.
"Социальный фонд России оперативно назначил первые выплаты родственникам погибших в результате террористической атаки на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. На данный момент уже назначены семь пенсий по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Убивать гражданских". Ход Германии против России поразил журналиста
Вчера, 15:06
В фонде рассказали также, что уже подготовили документы для назначения пенсий по случаю потери кормильца для пятерых несовершеннолетних детей, чья мать погибла в результате теракта. Для получения выплат необходимо определение законного представителя детей.
"Специалисты фонда взаимодействуют с органами опеки и попечительства и готовы оперативно перечислить положенные средства сразу после оформления всех необходимых юридических процедур", - уточнили в сообщении.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.
Стихийный мемориал, созданный в память о погибших при атаке БПЛА ВСУ на поселок Хорлы Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В Финляндии обратились к ООН после теракта ВСУ в Хорлах
Вчера, 12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиВ миреХерсонская областьРоссияЧерное мореСветлана ПетренкоВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала