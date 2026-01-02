Соцфонд назначил семь пенсий семьям погибших в теракте в Хорлах

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Социальный фонд России уже назначил семь пенсий по случаю потери кормильца родственникам погибших в результате атаки на село Хорлы Херсонской области, сообщили в пресс-службе фонда.
"Социальный фонд России оперативно назначил первые выплаты родственникам погибших в результате террористической атаки на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. На данный момент уже назначены семь пенсий по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении.
В фонде рассказали также, что уже подготовили документы для назначения пенсий по случаю потери кормильца для пятерых несовершеннолетних детей, чья мать погибла в результате теракта. Для получения выплат необходимо определение законного представителя детей.
"Специалисты фонда взаимодействуют с органами опеки и попечительства и готовы оперативно перечислить положенные средства сразу после оформления всех необходимых юридических процедур", - уточнили в сообщении.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей Херсонской области в результате атаки ВСУ.