Соцфонд назначил семь пенсий семьям погибших в теракте в Хорлах

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Социальный фонд России уже назначил семь пенсий по случаю потери кормильца родственникам погибших в результате атаки на село Хорлы Херсонской области, сообщили в пресс-службе фонда.

"Социальный фонд России оперативно назначил первые выплаты родственникам погибших в результате террористической атаки на село Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь. На данный момент уже назначены семь пенсий по случаю потери кормильца", - говорится в сообщении.

В фонде рассказали также, что уже подготовили документы для назначения пенсий по случаю потери кормильца для пятерых несовершеннолетних детей, чья мать погибла в результате теракта. Для получения выплат необходимо определение законного представителя детей.

"Специалисты фонда взаимодействуют с органами опеки и попечительства и готовы оперативно перечислить положенные средства сразу после оформления всех необходимых юридических процедур", - уточнили в сообщении.