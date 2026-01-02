Рейтинг@Mail.ru
Установлены личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 02.01.2026 (обновлено: 16:17 02.01.2026)
Установлены личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах
Установлены личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Установлены личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах
Следователи установили личности 13 погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.01.2026
Установлены личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах

Cальдо: удалось установить личности 13 погибших при теракте в Хорлах

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв - РИА Новости. Следователи установили личности 13 погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В результате кропотливой работы следственных органов удалось установить личности 13 погибших. Эксперты продолжают идентификацию тел жертв теракта", - написал Сальдо в Telegram-канале.
