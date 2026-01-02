https://ria.ru/20260102/khorly-2066062794.html
Установлены личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах
Установлены личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах - РИА Новости, 02.01.2026
Установлены личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах
Следователи установили личности 13 погибших при атаке ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T14:31:00+03:00
2026-01-02T14:31:00+03:00
2026-01-02T16:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027114_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_623f90d844a5febbe0c1cb70b443abc1.jpg
https://ria.ru/20260102/khorly-2066030515.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027114_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_02834bf954b792bfb1e88e44b209a56f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
Установлены личности 13 погибших при теракте ВСУ в Хорлах
Cальдо: удалось установить личности 13 погибших при теракте в Хорлах