В Херсонской области установили личности еще двух погибших в теракте
13:09 02.01.2026 (обновлено: 13:11 02.01.2026)
В Херсонской области установили личности еще двух погибших в теракте
Установлены личности еще двух погибших при атаке ВСУ на кафе в селе Хорлы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 02.01.2026
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Установлены личности еще двух погибших при атаке ВСУ на кафе в селе Хорлы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации региона.
В четверг вечером власти опубликовали список погибших, состоявший из семи человек.
"К 13.00 мск 2 января установлены личности девяти погибших в результате удара БПЛА украинских террористов", - говорится в сообщении.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В США сделали жесткое заявление после теракта ВСУ в Хорлах
Вооруженные силы УкраиныВладимир СальдоХерсонская областьСледственный комитет России (СК РФ)Черное мореРоссия
 
 
