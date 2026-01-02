https://ria.ru/20260102/khorly-2066050990.html
В Херсонской области установили личности еще двух погибших в теракте
В Херсонской области установили личности еще двух погибших в теракте - РИА Новости, 02.01.2026
В Херсонской области установили личности еще двух погибших в теракте
Установлены личности еще двух погибших при атаке ВСУ на кафе в селе Хорлы Херсонской области, сообщается в Telegram-канале администрации региона. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:09:00+03:00
2026-01-02T13:09:00+03:00
2026-01-02T13:11:00+03:00
вооруженные силы украины
владимир сальдо
херсонская область
следственный комитет россии (ск рф)
черное море
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027136_0:132:3171:1916_1920x0_80_0_0_651785b69202ef765eecc17d6ab97e6b.jpg
https://ria.ru/20260102/khorly-2066030515.html
херсонская область
черное море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066027136_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_feae3552e27438ea3c732da6f7723e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , следственный комитет россии (ск рф), черное море, россия
Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Херсонская область , Следственный комитет России (СК РФ), Черное море, Россия
В Херсонской области установили личности еще двух погибших в теракте
В Херсонской области установили личности еще двух погибших при ударе по Хорлам