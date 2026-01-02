https://ria.ru/20260102/khorly-2066036480.html
Сальдо рассказал про хакеров, атаковавших сайт со списком жертв в Хорлах
Сальдо рассказал про хакеров, атаковавших сайт со списком жертв в Хорлах
Массированная кибератака на сайт со списком жертв теракта в Хорлах велась с территории подконтрольной Киеву и из стран Евросоюза, сообщил РИА Новости губернатор РИА Новости, 02.01.2026
Сальдо: атаку на сайт со списком жертв теракта в Хорлах вели с Украины и из ЕС