Сальдо рассказал про хакеров, атаковавших сайт со списком жертв в Хорлах

ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Массированная кибератака на сайт со списком жертв теракта в Хорлах велась с территории подконтрольной Киеву и из стран Евросоюза, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.