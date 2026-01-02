Рейтинг@Mail.ru
10:01 02.01.2026 (обновлено: 15:14 02.01.2026)
Удар ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области перечеркивает возможность проведения мирных переговоров по Украине, заявил экс-советник Пентагона РИА Новости, 02.01.2026
В США сделали жесткое заявление после теракта ВСУ в Хорлах

Макгрегор: атака ВСУ в Херсонской области срывает мирные переговоры

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Удар ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области перечеркивает возможность проведения мирных переговоров по Украине, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Мирные переговоры срываются", — утверждает он.
Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ атаку ВСУ в Хорлах
Дмитриев задался вопросом, осветят ли западные СМИ атаку ВСУ в Хорлах
Вчера, 00:31

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около ста человек. Погибли 24 мирных жителя, еще 29 получили ранения, из них пятеро — дети.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Посол Белоруссии в России назвал террористической атакой удар ВСУ в Хорлах
Посол Белоруссии в России назвал террористической атакой удар ВСУ в Хорлах
1 января, 21:15
 
