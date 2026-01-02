https://ria.ru/20260102/khorly-2066030515.html
В США сделали жесткое заявление после теракта ВСУ в Хорлах
В США сделали жесткое заявление после теракта ВСУ в Хорлах
Удар ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы в Херсонской области перечеркивает возможность проведения мирных переговоров по Украине, заявил экс-советник Пентагона РИА Новости, 02.01.2026
