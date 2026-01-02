https://ria.ru/20260102/khorly-2066023677.html
После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших
После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших - РИА Новости, 02.01.2026
После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших
После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них - 5 детей, сообщили в Минздраве РФ РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T08:18:00+03:00
2026-01-02T08:18:00+03:00
2026-01-02T10:06:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
происшествия
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066026189_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_27c3b0f11786f23198a39877139c0044.jpg
https://ria.ru/20260102/dmitriev-2066005315.html
https://ria.ru/20260102/rossiya-2066007908.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/02/2066026189_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_5574a3838fc0dd3657f3d2736d7f86f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, происшествия, удар всу по хорлам в херсонской области
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших
После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших, включая пять детей
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них - 5 детей, сообщили в Минздраве РФ
«
"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым и Херсонской области находятся 14 пострадавших при ударе украинских националистов, среди них 5 детей", - говорится в сообщении.
Он добавил, что состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
"Четверо пострадавших, включая одного ребенка, - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней степени тяжести", - отметил Кузнецов, добавив, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
"Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - заключил помощник министра.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.