После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших - РИА Новости, 02.01.2026
08:18 02.01.2026 (обновлено: 10:06 02.01.2026)
После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших
После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших
После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них - 5 детей, сообщили в Минздраве РФ РИА Новости, 02.01.2026
россия, вооруженные силы украины, происшествия, удар всу по хорлам в херсонской области
Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших

После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших, включая пять детей

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. После атаки ВСУ на Херсонскую область в больницах находятся 14 пострадавших, среди них - 5 детей, сообщили в Минздраве РФ
"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым и Херсонской области находятся 14 пострадавших при ударе украинских националистов, среди них 5 детей", - говорится в сообщении.
Он добавил, что состояние одного ребенка крайне тяжелое, врачи борются за его жизнь.
"Четверо пострадавших, включая одного ребенка, - в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней степени тяжести", - отметил Кузнецов, добавив, что проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.
