После атаки в Хорлах в больницах находятся 14 пострадавших

"По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Республики Крым и Херсонской области находятся 14 пострадавших при ударе украинских националистов, среди них 5 детей", - говорится в сообщении.

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что возбуждено уголовное дело о теракте по факту гибели более 20 мирных жителей. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.