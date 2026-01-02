https://ria.ru/20260102/kherson-2066116659.html
Врачи борются за жизнь пассажирки пораженной БПЛА машины, заявил омбудсмен
Врачи борются за жизнь матери ребенка, погибшего при ударе FPV-дрона по машине под Тарасовкой Херсонской области, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 02.01.2026
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Врачи борются за жизнь матери ребенка, погибшего при ударе FPV-дрона по машине под Тарасовкой Херсонской области, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
"Мать о гибели своего сына пока не знает. Она все еще пребывает без сознания - в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь, делают все возможное, чтоб стабилизировать ее. Из тех, кто был в машине под Тарасовкой, мать и сын получили самые серьезные ранения, так как сидели рядом на заднем сиденье, куда и ударил украинский FPV-дрон", - сказал омбудсмен.