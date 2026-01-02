Рейтинг@Mail.ru
Врачи борются за жизнь пассажирки пораженной БПЛА машины, заявил омбудсмен - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:31 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/kherson-2066116659.html
Врачи борются за жизнь пассажирки пораженной БПЛА машины, заявил омбудсмен
Врачи борются за жизнь пассажирки пораженной БПЛА машины, заявил омбудсмен - РИА Новости, 02.01.2026
Врачи борются за жизнь пассажирки пораженной БПЛА машины, заявил омбудсмен
Врачи борются за жизнь матери ребенка, погибшего при ударе FPV-дрона по машине под Тарасовкой Херсонской области, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T22:31:00+03:00
2026-01-02T22:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_0:185:2984:1864_1920x0_80_0_0_1993ead9928363e5b635654ed341d888.jpg
https://ria.ru/20260102/herson-2066049943.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838116747_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_ce14a4b0d3e480a235f5fcf919e0d71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область
Врачи борются за жизнь пассажирки пораженной БПЛА машины, заявил омбудсмен

РИА Новости: врачи борются за жизнь матери ребенка, погибшего при ударе дрона

© РИА Новости / Евгений Самарин | Перейти в медиабанкДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в медиабанк
Диагностический медицинский прибор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Врачи борются за жизнь матери ребенка, погибшего при ударе FPV-дрона по машине под Тарасовкой Херсонской области, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
"Мать о гибели своего сына пока не знает. Она все еще пребывает без сознания - в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь, делают все возможное, чтоб стабилизировать ее. Из тех, кто был в машине под Тарасовкой, мать и сын получили самые серьезные ранения, так как сидели рядом на заднем сиденье, куда и ударил украинский FPV-дрон", - сказал омбудсмен.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
В подполье назвали удар по машине в Тарасовке почерком "птиц Мадьяра"
Вчера, 13:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала