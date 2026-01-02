Врачи борются за жизнь пассажирки пораженной БПЛА машины, заявил омбудсмен

"Мать о гибели своего сына пока не знает. Она все еще пребывает без сознания - в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь, делают все возможное, чтоб стабилизировать ее. Из тех, кто был в машине под Тарасовкой, мать и сын получили самые серьезные ранения, так как сидели рядом на заднем сиденье, куда и ударил украинский FPV-дрон", - сказал омбудсмен.