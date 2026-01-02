Рейтинг@Mail.ru
Азербайджан и Армения работают над укреплением мира, заявили в Баку
15:28 02.01.2026
Азербайджан и Армения работают над укреплением мира, заявили в Баку
2026
БАКУ, 2 янв - РИА Новости. Азербайджан и Армения интенсивно работают над укреплением мира на Южном Кавказе, заявил помощник азербайджанского президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Администрация президента США Дональда Трампа продемонстрировала приверженность мирной повестке Азербайджана. Незамедлительный отклик Трампа на мирную повестку заслуживает высокой оценки… Обе страны – Азербайджан и Армения – интенсивно работают над укреплением мира. Однако некоторые в Конгрессе представляют совершенно ненужные законодательные акты, сеющие дискриминацию", -заявил Гаджиев в интервью газете The Washington Times.
По его словам, предыдущая американская администрация нанесла ущерб отношениям между Азербайджаном и США.
"Американо-азербайджанские отношения, которые стали более теплыми во время президентства Дональда Трампа, резко контрастируют с подходом предыдущей администрации. К сожалению, с администрацией Байдена и Блинкена было много недопонимания, и они нанесли серьезный ущерб отношениям", - сказал он.
Касаясь попыток Азербайджана наладить экономические отношения с Ереваном, Гаджиев отметил экспорт нефтепродуктов в эту страну и созданные условия для транзита зерна в Армению.
"Это может показаться символичным, но, помимо символизма, есть действительно важные геополитические нюансы. Мы строим мир не только с правительством Армении, но и с армянским народом… У нас есть еще более сильная решимость для нашей мирной повестки, и мы видим полную поддержку администрации Трампа", - заявил Гаджиев.
Пашинян назвал проект Трампа крупнейшим инвестпроектом в истории Армении
9 августа 2025, 03:21
Пашинян назвал проект Трампа крупнейшим инвестпроектом в истории Армении
9 августа 2025, 03:21
 
В миреАзербайджанАрменияСШАХикмет ГаджиевДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала