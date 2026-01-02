https://ria.ru/20260102/kavkaz-2066072004.html
Азербайджан и Армения работают над укреплением мира, заявили в Баку
Азербайджан и Армения работают над укреплением мира, заявили в Баку - РИА Новости, 02.01.2026
Азербайджан и Армения работают над укреплением мира, заявили в Баку
Азербайджан и Армения интенсивно работают над укреплением мира на Южном Кавказе, заявил помощник азербайджанского президента – заведующий отделом по вопросам... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T15:28:00+03:00
2026-01-02T15:28:00+03:00
2026-01-02T15:28:00+03:00
в мире
азербайджан
армения
сша
хикмет гаджиев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_d1b66c62f1785b62e643a904eb19c40a.jpg
https://ria.ru/20250809/armeniya-2034274675.html
азербайджан
армения
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896591394_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_4f333c47393d58207d6e3db85ee2c496.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, армения, сша, хикмет гаджиев, дональд трамп
В мире, Азербайджан, Армения, США, Хикмет Гаджиев, Дональд Трамп
Азербайджан и Армения работают над укреплением мира, заявили в Баку
Гаджиев: Азербайджан и Армения работают над укреплением мира на Южном Кавказе
БАКУ, 2 янв - РИА Новости. Азербайджан и Армения интенсивно работают над укреплением мира на Южном Кавказе, заявил помощник азербайджанского президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.
"Администрация президента США Дональда Трампа
продемонстрировала приверженность мирной повестке Азербайджана
. Незамедлительный отклик Трампа на мирную повестку заслуживает высокой оценки… Обе страны – Азербайджан и Армения
– интенсивно работают над укреплением мира. Однако некоторые в Конгрессе представляют совершенно ненужные законодательные акты, сеющие дискриминацию", -заявил Гаджиев
в интервью газете The Washington Times
.
По его словам, предыдущая американская администрация нанесла ущерб отношениям между Азербайджаном и США.
"Американо-азербайджанские отношения, которые стали более теплыми во время президентства Дональда Трампа, резко контрастируют с подходом предыдущей администрации. К сожалению, с администрацией Байдена и Блинкена было много недопонимания, и они нанесли серьезный ущерб отношениям", - сказал он.
Касаясь попыток Азербайджана наладить экономические отношения с Ереваном
, Гаджиев отметил экспорт нефтепродуктов в эту страну и созданные условия для транзита зерна в Армению.
"Это может показаться символичным, но, помимо символизма, есть действительно важные геополитические нюансы. Мы строим мир не только с правительством Армении, но и с армянским народом… У нас есть еще более сильная решимость для нашей мирной повестки, и мы видим полную поддержку администрации Трампа", - заявил Гаджиев.