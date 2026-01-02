Азербайджан и Армения работают над укреплением мира, заявили в Баку

БАКУ, 2 янв - РИА Новости. Азербайджан и Армения интенсивно работают над укреплением мира на Южном Кавказе, заявил помощник азербайджанского президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, предыдущая американская администрация нанесла ущерб отношениям между Азербайджаном и США.

"Американо-азербайджанские отношения, которые стали более теплыми во время президентства Дональда Трампа, резко контрастируют с подходом предыдущей администрации. К сожалению, с администрацией Байдена и Блинкена было много недопонимания, и они нанесли серьезный ущерб отношениям", - сказал он.

Касаясь попыток Азербайджана наладить экономические отношения с Ереваном , Гаджиев отметил экспорт нефтепродуктов в эту страну и созданные условия для транзита зерна в Армению.