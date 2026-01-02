Рейтинг@Mail.ru
Карни примет участие во встрече лидеров коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 02.01.2026
18:14 02.01.2026
Карни примет участие во встрече лидеров коалиции желающих в Париже
Карни примет участие во встрече лидеров коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 02.01.2026
Карни примет участие во встрече лидеров коалиции желающих в Париже
Премьер-министр Канады Марк Карни примет участие во встрече лидеров стран так называемой коалиции желающих по Украине, которая пройдет 5-6 января в Париже,... РИА Новости, 02.01.2026
в мире
украина
канада
париж
марк карни
владимир зеленский
олег степанов
нато
украина
канада
париж
в мире, украина, канада, париж, марк карни, владимир зеленский, олег степанов, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Канада, Париж, Марк Карни, Владимир Зеленский, Олег Степанов, НАТО, Мирный план США по Украине
Карни примет участие во встрече лидеров коалиции желающих в Париже

Карни примет участие во встрече лидеров коалиции желающих в Париже 5-6 января

© AP Photo / Thomas PadillaПремьер-министр Канады Марк Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Премьер-министр Канады Марк Карни. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни примет участие во встрече лидеров стран так называемой коалиции желающих по Украине, которая пройдет 5-6 января в Париже, заявили в офисе канадского премьера.
"Премьер-министр Марк Карни сегодня сообщил, что 5-6 января 2026 года он посетит Париж, чтобы встретиться с другими лидерами коалиции желающих", - говорится в заявлении.
Посол России в Канаде Олег Степанов - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Посол России прокомментировал планы Канады по финансовой поддержке Украины
30 декабря 2025, 19:45
Там же утверждается, что во время встречи в Париже участники обсудят шаги по скорейшему достижению мирного урегулирования конфликта, подкрепленного прочными гарантиями безопасности для Киева.
Во время своей встречи с Владимиром Зеленским в Галифаксе 27 декабря Карни объявил о выделении Канадой 1,8 миллиарда долларов США на финансовую поддержку Киева. По словам канадского лидера, помощь позволит разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления.
Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что отправка очередного транша финансовой помощи Киеву свидетельствует о политической близорукости Канады.
Согласно данным офиса премьер-министра, Канада с начала конфликта в Украине предоставила Киеву более 23 миллиардов канадских долларов (свыше 17 миллиардов долларов США).
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Премьер Канады объявил о новой финансовой помощи Киеву
27 декабря 2025, 21:53
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Зеленский обсудил с канадским премьером мирный процесс по Украине
26 декабря 2025, 23:03
 
В миреУкраинаКанадаПарижМарк КарниВладимир ЗеленскийОлег СтепановНАТОМирный план США по Украине
 
 
