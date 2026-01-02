Карни примет участие во встрече лидеров коалиции желающих в Париже

ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Премьер-министр Канады Марк Карни примет участие во встрече лидеров стран так называемой коалиции желающих по Украине, которая пройдет 5-6 января в Париже, заявили в офисе канадского премьера.
"Премьер-министр Марк Карни сегодня сообщил, что 5-6 января 2026 года он посетит Париж, чтобы встретиться с другими лидерами коалиции желающих", - говорится в заявлении.
Там же утверждается, что во время встречи в Париже участники обсудят шаги по скорейшему достижению мирного урегулирования конфликта, подкрепленного прочными гарантиями безопасности для Киева.
Во время своей встречи с Владимиром Зеленским в Галифаксе 27 декабря Карни объявил о выделении Канадой 1,8 миллиарда долларов США на финансовую поддержку Киева. По словам канадского лидера, помощь позволит разблокировать финансы из международных институтов для начала процесса восстановления.
Ранее посол РФ в Оттаве Олег Степанов заявил РИА Новости, что отправка очередного транша финансовой помощи Киеву свидетельствует о политической близорукости Канады.
Согласно данным офиса премьер-министра, Канада с начала конфликта в Украине предоставила Киеву более 23 миллиардов канадских долларов (свыше 17 миллиардов долларов США).
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине силы сдерживания после прекращения огня.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
