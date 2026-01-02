Кардиолог рассказала, как справиться с давлением в новогодние праздники

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Новогоднее застолье и переживания могут привести к значительным скачкам давления даже у здорового человека, для того, чтобы справиться с ними есть ряд рекомендаций, в том числе кратковременный отдых в прохладном проветриваемом месте и специальные дыхательные практики, вместе с тем есть ситуации, при которых обязательно нужно вызывать скорую помощь, рассказала РИА Новости врач-кардиолог медицинской компании "СберЗдоровье" Екатерина Паукова.

"Если человек чувствует себя хорошо и единственным беспокойством являются повышенные либо пониженные значения на тонометре, рекомендуется полежать в прохладном проветриваемом месте в течение часа - с большой вероятностью давление придет в норму", - советует Паукова.

При повышенном давлении, кардиолог порекомендовала использовать специальные дыхательные практики, например, технику медленного дыхания 4-7-8 - сначала четыре секунды делается вдох через нос, на семь секунд задерживается дыхание, и в течении восьми секунд происходит выдох через рот.

Если давление пониженное - стоит выпить крепкий чай или кофе, а также съесть что-то соленое. После этого кардиолог посоветовала планово обратиться к специалисту. Она напомнила, что признаки повышенного давления - это головная боль, пульсирующее ощущение в голове, шум в ушах, ощущение жара и "прилива крови" к лицу. А при пониженном давлении появляется головокружение, общая слабость, нарушается равновесие, бледнеет кожа и иногда появляется тошнота.

Паукова напомнила, что нормальный уровень артериального давления для людей старше 18 лет - это 120-129 на 80-84 миллиметра ртутного столба. Показатели могут быть ниже при условии хорошего самочувствия.

Однако есть два состояния, когда необходимо вызвать "скорую", поскольку без лечения они могут привести к инсульту или инфаркту миокарда. Первый случай - нарушение речи, походки, слабость в руках или ногах, интенсивная головная или боль за грудиной, асимметрия лица, потеря сознания. Второй случай - если у беременной женщины показатели артериального давления выше 160 на 90 миллиметров ртутного столба, обратила внимание доктор.

Врач объяснила, что на скачки давления влияют застолье и стресс вовремя праздников. Так, человек может употреблять много соленых блюд - это способствует накоплению жидкости в тканях организма, что приводит повышению артериального давления. Растет давление и из-за алкоголя: под влиянием продуктов распада этанола, расширяются сосуды. Чтобы компенсировать это состояние, организм увеличивает скорость кровообращения, усиливает работу сердца, вызывает сужение сосудов, что может привести к росту давления.