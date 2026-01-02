Рейтинг@Mail.ru
Израиль атаковал объект Хезболлы на юге Ливана - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:02 02.01.2026 (обновлено: 15:03 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/izrail-2066065919.html
Израиль атаковал объект Хезболлы на юге Ливана
Израиль атаковал объект Хезболлы на юге Ливана - РИА Новости, 02.01.2026
Израиль атаковал объект Хезболлы на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу атаковала тренировочный лагерь и другие объекты движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T15:02:00+03:00
2026-01-02T15:03:00+03:00
в мире
ливан
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131221/39/1312213948_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_8281f23cb1418f7528f00d11ffb721ec.jpg
https://ria.ru/20251230/izrail-2065486223.html
https://ria.ru/20251230/rossija-2065540623.html
ливан
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131221/39/1312213948_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_46dedbcc221492446a94a8ec89d486e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль атаковал объект Хезболлы на юге Ливана

Израиль атаковал тренировочный лагерь "Хезболлах" на юге Ливана

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболлах" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу атаковала тренировочный лагерь и другие объекты движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в нескольких районах южного Ливана. В рамках этих ударов был атакован тренировочный лагерь, используемый специальным подразделением "Радван" в составе "Хезболлах" для проведения учений и обучения террористов, а также для планирования и осуществления террористических актов против войск ЦАХАЛ и израильских гражданских лиц", - говорится в сообщении для прессы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Израиль провоцирует Трампа и Эрдогана
30 декабря 2025, 08:00
В пресс-службе также отметили, что армия Израиля нанесла удары по военным объектам, которые использовались для хранения оружия "Хезболлах".
В ЦАХАЛ напомнили, что наличие подобной инфраструктуры на юге Ливана нарушает договоренности о прекращении огня между двумя странами и представляет угрозу для Израиля.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Последний за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом сохраняя за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Россия обеспокоена решением Израиля по Сомалиленду, заявили в миссии в ООН
30 декабря 2025, 01:32
 
В миреЛиванИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала