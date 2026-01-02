Израиль атаковал объект Хезболлы на юге Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу атаковала тренировочный лагерь и другие объекты движения "Хезболлах" на юге Ливана, сообщила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в нескольких районах южного Ливана. В рамках этих ударов был атакован тренировочный лагерь, используемый специальным подразделением "Радван" в составе "Хезболлах" для проведения учений и обучения террористов, а также для планирования и осуществления террористических актов против войск ЦАХАЛ и израильских гражданских лиц", - говорится в сообщении для прессы.
В пресс-службе также отметили, что армия Израиля нанесла удары по военным объектам, которые использовались для хранения оружия "Хезболлах".
В ЦАХАЛ напомнили, что наличие подобной инфраструктуры на юге Ливана нарушает договоренности о прекращении огня между двумя странами и представляет угрозу для Израиля.
В ночь на 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном после почти 14 месяцев непрерывной эскалации вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с американским планом урегулирования. Согласно нему, в течение 60 дней с момента прекращения огня армия Ливана должна была занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура движения "Хезболлах" должны были быть отведены к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. Последний за это время должен был полностью вывести свои вооруженные силы с территории соседней страны, при этом сохраняя за собой право отвечать на любое нарушение условий прекращения огня со стороны движения.
По прошествии этого периода Израиль вывел войска из соседней страны, но сохранил военное присутствие на пяти приграничных позициях в Ливане. Армия Ливана, в свою очередь, также не сумела полностью обеспечить отход "Хезболлах" к северу от Литани и демонтировать инфраструктуру движения.
