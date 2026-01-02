https://ria.ru/20260102/izhevsk-2066095102.html
В ижевском аэропорту сняли ограничения на полеты
В ижевском аэропорту сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ижевска, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 02.01.2026
ижевск
В ижевском аэропорту сняли ограничения на полеты
Аэропорт в Ижевске возобновил работу в штатном режиме после снятия ограничений