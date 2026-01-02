Рейтинг@Mail.ru
Россия и Турция рассматривают переход на нацвалюты в торговле - РИА Новости, 02.01.2026
09:43 02.01.2026
Россия и Турция рассматривают переход на нацвалюты в торговле
Россия и Турция рассматривают переход на нацвалюты в торговле - РИА Новости, 02.01.2026
Россия и Турция рассматривают переход на нацвалюты в торговле
Использование национальных валют в торговле между Турцией и Россией может помочь решить проблемы с банковскими переводами, однако этот процесс требует детальной РИА Новости, 02.01.2026
в мире
россия
турция
экономика
россия
турция
Новости
1920
1920
true
в мире, россия, турция, экономика
В мире, Россия, Турция, Экономика
Россия и Турция рассматривают переход на нацвалюты в торговле

Переход на нацвалюты в торговле России и Турции может решить проблему платежей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Государственные флаги России и Турции
Государственные флаги России и Турции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Турции. Архивное фото
АНКАРА, 2 янв— РИА Новости. Использование национальных валют в торговле между Турцией и Россией может помочь решить проблемы с банковскими переводами, однако этот процесс требует детальной проработки, сообщил РИА Новости турецкий источник.
Ранее в посольстве России в Турции РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва с Анкарой находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
"Для решения этой проблемы, вызванной, как известно, западными санкциями, рассматриваются разные варианты. Использование национальных валют в расчетах неоднократно поднималось на уровне лидеров, были даны поручения изучить этот процесс. Часть торговли уже ведется в национальных валютах, но в любом случае вопрос требует дальнейшего детального изучения", — отметил собеседник агентства.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В мире, Россия, Турция, Экономика
 
 
Версия 2023.1 Beta
