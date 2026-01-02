https://ria.ru/20260102/ispolzovanie-2066029543.html
Россия и Турция рассматривают переход на нацвалюты в торговле
Россия и Турция рассматривают переход на нацвалюты в торговле - РИА Новости, 02.01.2026
Россия и Турция рассматривают переход на нацвалюты в торговле
Использование национальных валют в торговле между Турцией и Россией может помочь решить проблемы с банковскими переводами, однако этот процесс требует детальной РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T09:43:00+03:00
2026-01-02T09:43:00+03:00
2026-01-02T09:43:00+03:00
в мире
россия
турция
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_294:277:2833:1705_1920x0_80_0_0_12b5ab5599f63710f832fa81a314466d.jpg
https://ria.ru/20251229/konflikt-2065274497.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0d/1777923322_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_690b66c90d007c52ca5b1688ce816859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, экономика
В мире, Россия, Турция, Экономика
Россия и Турция рассматривают переход на нацвалюты в торговле
Переход на нацвалюты в торговле России и Турции может решить проблему платежей
АНКАРА, 2 янв— РИА Новости. Использование национальных валют в торговле между Турцией и Россией может помочь решить проблемы с банковскими переводами, однако этот процесс требует детальной проработки, сообщил РИА Новости турецкий источник.
Ранее в посольстве России
в Турции
РИА Новости заявили, что западные неизбирательные санкции осложняют банковские расчеты между двумя странами, и Москва
с Анкарой
находятся в постоянном контакте для поиска решений. Как сообщил источник из органов власти Турции, государственные банки страны пока не получили указаний от турецкого центрального банка по урегулированию проблем с расчетами с Россией, при этом платежи в рамках государственных проектов продолжаются.
"Для решения этой проблемы, вызванной, как известно, западными санкциями, рассматриваются разные варианты. Использование национальных валют в расчетах неоднократно поднималось на уровне лидеров, были даны поручения изучить этот процесс. Часть торговли уже ведется в национальных валютах, но в любом случае вопрос требует дальнейшего детального изучения", — отметил собеседник агентства.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.