В Иране задержали боевика, подстрекавшего население к беспорядкам

МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержал в пятницу одного из боевиков, работавших на иностранные спецслужбы, его задачей было подстрекательство населения для разжигания беспорядков в провинции Лурестан, расположенной на западе республики, передает иранское агентство Fars

"Один из главных боевиков, действовавший под руководством иностранных спецслужб, выполнял задачу по разжиганию беспорядков в ходе протестов, а также проведению серии убийств. В результате проведения разведывательных мероприятий сотрудниками разведывательной организации КСИР этот боевик был идентифицирован и арестован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в след за арестом сотрудники КСИР провели обыск его автомобиля и убежища: там были обнаружены автомат Калашникова, три магазина с патронами, два пистолета типа Кольт, большое количество боевых патронов, взрывчатка и порох.

Агентство Fars также указывает на то, что за подстрекательством населения стоят антиправительственные радикальные группировки, в особенности Организация моджахедов иранского народа (ОМИН), а также разведслужбы ряда зарубежных стран.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.