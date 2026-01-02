Рейтинг@Mail.ru
В Иране задержали боевика, подстрекавшего население к беспорядкам
21:06 02.01.2026
В Иране задержали боевика, подстрекавшего население к беспорядкам
В Иране задержали боевика, подстрекавшего население к беспорядкам
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержал в пятницу одного из боевиков, работавших на иностранные спецслужбы, его... РИА Новости, 02.01.2026
В Иране задержали боевика, подстрекавшего население к беспорядкам

Fars: в Иране задержали подстрекавшего население к беспорядкам боевика

© AP PhotoПротест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана задержал в пятницу одного из боевиков, работавших на иностранные спецслужбы, его задачей было подстрекательство населения для разжигания беспорядков в провинции Лурестан, расположенной на западе республики, передает иранское агентство Fars.
"Один из главных боевиков, действовавший под руководством иностранных спецслужб, выполнял задачу по разжиганию беспорядков в ходе протестов, а также проведению серии убийств. В результате проведения разведывательных мероприятий сотрудниками разведывательной организации КСИР этот боевик был идентифицирован и арестован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в след за арестом сотрудники КСИР провели обыск его автомобиля и убежища: там были обнаружены автомат Калашникова, три магазина с патронами, два пистолета типа Кольт, большое количество боевых патронов, взрывчатка и порох.
Агентство Fars также указывает на то, что за подстрекательством населения стоят антиправительственные радикальные группировки, в особенности Организация моджахедов иранского народа (ОМИН), а также разведслужбы ряда зарубежных стран.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Посольство России в Иране призвало граждан избегать протестных скоплений
Вчера, 19:43
 
