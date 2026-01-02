Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Иран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США проявят агрессию, заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф.
"Неуважаемому президенту США следует знать, что в результате этого официального признания все американские базы и их вооруженные силы во всем регионе Ближнего Востока станут нашей законной целью в ответ на любую возможную авантюру с американской стороны", — написал он в соцсети X.
Ранее в пятницу американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Соединенные Штаты придут на помощь этим людям.
По словам спикера, зарубежные спецслужбы потерпели неудачу в попытках превратить законные протесты в вооруженные столкновения, а сама республика "никогда не приравнивает ряды протестующих к иностранным агентам".
В конце декабря в Иране начались протесты из-за девальвации местной валюты. Главным поводом стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. После этого глава иранского Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. Указом президента от 31 декабря его пост занял Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции. Риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. До выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
