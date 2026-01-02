Иран пригрозил атаковать базы США в случае агрессивных шагов Вашингтона

Ранее в пятницу американский лидер Дональд Трамп заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Соединенные Штаты придут на помощь этим людям.

По словам спикера, зарубежные спецслужбы потерпели неудачу в попытках превратить законные протесты в вооруженные столкновения, а сама республика "никогда не приравнивает ряды протестующих к иностранным агентам".