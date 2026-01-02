Иранские СМИ сообщили о нападении протестующих на сотрудников полиции

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Протестующие в Иране в четверг напали на сотрудников сил безопасности Ирана в районе Азна на западе исламской республики, Протестующие в Иране в четверг напали на сотрудников сил безопасности Ирана в районе Азна на западе исламской республики, передает иранское агентство Tasnim.

"Вчера во время беспорядков в Азне протестующие забрасывали камнями сотрудников сил правопорядка, пытавшихся обеспечить безопасность в районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападения на сотрудников сил безопасности происходили и в районе Делфан (провинция Лурестан, также расположенная на западе Ирана ), где протестующие открыли беспорядочную стрельбу по ним.

Агентство также сообщило, что в городе Керманшах полиция арестовала несколько человек, готовивших для протестующих самодельные взрывчатые вещества, такие как коктейль Молотова, в целях разжигания беспорядков.

По данным Tasnim, силы правопорядка Ирана задержали семь человек, принадлежащих к антиправительственным и радикальным оппозиционным группировкам. Как отмечает Tasnim, они пытались превратить обычные протесты населения в беспорядки.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главным поводом для протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.