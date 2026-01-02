Рейтинг@Mail.ru
Иранские СМИ сообщили о нападении протестующих на сотрудников полиции
16:04 02.01.2026
Иранские СМИ сообщили о нападении протестующих на сотрудников полиции
Иранские СМИ сообщили о нападении протестующих на сотрудников полиции
Протестующие в Иране в четверг напали на сотрудников сил безопасности Ирана в районе Азна на западе исламской республики, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:04:00+03:00
2026-01-02T16:04:00+03:00
Иранские СМИ сообщили о нападении протестующих на сотрудников полиции

Tasnim: протестующие в Иране напали на сотрудников сил безопасности

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Протестующие в Иране в четверг напали на сотрудников сил безопасности Ирана в районе Азна на западе исламской республики, передает иранское агентство Tasnim.
"Вчера во время беспорядков в Азне протестующие забрасывали камнями сотрудников сил правопорядка, пытавшихся обеспечить безопасность в районе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нападения на сотрудников сил безопасности происходили и в районе Делфан (провинция Лурестан, также расположенная на западе Ирана), где протестующие открыли беспорядочную стрельбу по ним.
Агентство также сообщило, что в городе Керманшах полиция арестовала несколько человек, готовивших для протестующих самодельные взрывчатые вещества, такие как коктейль Молотова, в целях разжигания беспорядков.
По данным Tasnim, силы правопорядка Ирана задержали семь человек, принадлежащих к антиправительственным и радикальным оппозиционным группировкам. Как отмечает Tasnim, они пытались превратить обычные протесты населения в беспорядки.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главным поводом для протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
