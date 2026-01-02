В Иране считают, что вмешательство США приведет к хаосу в регионе

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Вмешательство США во внутренние дела Ирана приведет к хаосу во всем регионе, заявил секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани в ответ на слова американского президента Дональда Трампа о протестующих в Иране.

Трамп в пятницу заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.

"Трампу стоит знать, что вмешательство США в этот внутренний вопрос сродни хаосу во всем регионе и подрыву интересов США", - написал Лариджани на своей странице в соцсети X.

По его словам, Иран проводит отличие между протестующими и теми, кто занимается погромами.

В то же время генштаб ВС Ирана опубликовал заявление, в котором говорится, что иранская армия не допустит никакого вреда исламской республике и безопасности народа. Отмечается, что, если "враги Ирана" совершат еще одну ошибку, они получат ответ сильнее и сокрушительнее, чем в предыдущий раз.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.