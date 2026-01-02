Советник Али Хаменеи прокомментировал слова Трампа об иранских протестующих

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани пригрозил отсечь "руку интервенции" в случае любого вмешательства во внутренние дела страны, комментируя слова президента США Дональда Трампа об иранских протестующих.
По его словам, народ Ирана хорошо знает, к чему приводит "помощь" американцев, на примере Ирака, Афганистана и Газы.
"Любая рука интервенции, которая приблизится под различными предлогами к национальной безопасности, столкнется с ответом, который заставит пожалеть, и будет отсечена до того, как приблизится (к цели - ред.)", - написал Шамхани, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на своей странице в соцсети X.
Он добавил, что национальная безопасность Ирана - это "красная линия" для иранских властей.
Трамп в пятницу заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.