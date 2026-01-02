Рейтинг@Mail.ru
Советник Али Хаменеи прокомментировал слова Трампа об иранских протестующих - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 02.01.2026 (обновлено: 15:44 02.01.2026)
https://ria.ru/20260102/iran-2066070887.html
Советник Али Хаменеи прокомментировал слова Трампа об иранских протестующих
Советник Али Хаменеи прокомментировал слова Трампа об иранских протестующих - РИА Новости, 02.01.2026
Советник Али Хаменеи прокомментировал слова Трампа об иранских протестующих
Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани пригрозил отсечь "руку интервенции" в случае любого вмешательства во внутренние дела... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T15:16:00+03:00
2026-01-02T15:44:00+03:00
в мире
иран
сша
ирак
дональд трамп
али шамхани
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_0:266:3168:2048_1920x0_80_0_0_3dfb505e3d4eef3b5f1c68f46af84196.jpg
https://ria.ru/20251230/prezident-2065615601.html
https://ria.ru/20260102/zajavivshij-2066036655.html
иран
сша
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/14/1947162493_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_42eddd9ae2e2fd0a6370131ddf4d999e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, ирак, дональд трамп, али шамхани, центральный банк рф (цб рф)
В мире, Иран, США, Ирак, Дональд Трамп, Али Шамхани, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Советник Али Хаменеи прокомментировал слова Трампа об иранских протестующих

Советник Али Хаменеи пригрозил отсечь руку тому, кто вмешается в дела Ирана

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Ирана . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани пригрозил отсечь "руку интервенции" в случае любого вмешательства во внутренние дела страны, комментируя слова президента США Дональда Трампа об иранских протестующих.
По его словам, народ Ирана хорошо знает, к чему приводит "помощь" американцев, на примере Ирака, Афганистана и Газы.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Президент Ирана призвал выслушать требования протестующих
30 декабря 2025, 12:06
"Любая рука интервенции, которая приблизится под различными предлогами к национальной безопасности, столкнется с ответом, который заставит пожалеть, и будет отсечена до того, как приблизится (к цели - ред.)", - написал Шамхани, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, на своей странице в соцсети X.
Он добавил, что национальная безопасность Ирана - это "красная линия" для иранских властей.
Трамп в пятницу заявил, что если Иран будет "убивать мирных протестующих", то Штаты придут на помощь этим людям и готовы к действиям.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Трамп заявил о готовности США поддержать протестующих в Иране
Вчера, 11:08
 
В миреИранСШАИракДональд ТрампАли ШамханиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала