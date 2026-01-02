Урегулирование ситуации с ядерной программой Ирана достижимо, считают в МИД

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы вполне достижимо, вовлеченным сторонам нужно проявить политическую волю, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

"Считаем, что при наличии достаточной политической воли у всех вовлечённых сторон урегулирование вокруг иранской ядерной программы – вполне достижимая цель. Подвижки в этом отношении можно было бы только приветствовать", - сказал Постников.

Он подчеркнул, что Москва отдает должное приверженности Ирана своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и соглашению с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях.

"Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия между Тегераном и Агентством с целью постепенного возобновления верификационных мероприятий, подорванных неправомерными действиями тех на Западе, кто лишь на словах является поборником дипломатии, а на деле активно закладывает мины под урегулирование, сознательно мешая переговорам", - сказал Постников.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.

Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре , подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.