В МИД отметили ошибочность эскалации вокруг ядерной программы Ирана

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Линия на эскалацию ситуации вокруг иранской ядерной программы ошибочна и ведет в тупик, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

"В прошлом году предпринимались немалые усилия для выхода на устойчивые договорённости, позволяющие снять любые недопонимания и подозрения в отношении иранского мирного атома при должном учёте законных интересов Тегерана Россия всемерно этому способствовала. К сожалению, на Западе возобладала линия в пользу эскалации, которая по определению ошибочная, проигрышная и тупиковая", - сказал Постников.

По его словам, Россия твердо исходит из отсутствия разумной альтернативы политико-дипломатическому пути решения вопросов, связанных c иранской ядерной программой.

"Фиксируем регулярные сигналы из Тегерана о готовности к диалогу на этот счёт на равноправной основе и с опорой на международное право, прежде всего Договор о нераспространении ядерного оружия, который наряду с обязательствами по нераспространению содержит чёткие положения, касающиеся развития атомной энергии неядерными по смыслу этого Договора странами, включая Иран , в мирных целях. Это право является неотъемлемой частью ДНЯО и не подлежит ни пересмотру, ни ограничениям, как бы отдельные влиятельные государства ни тужились доказать обратное", - сказал Постников.

Он подчеркнул, что "больше всех в этом отношении стараются те, кто по принципиальным соображениям не присоединился к Договору" и наносил удары по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ

