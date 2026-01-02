Рейтинг@Mail.ru
В МИД отметили ошибочность эскалации вокруг ядерной программы Ирана
01:25 02.01.2026
В МИД отметили ошибочность эскалации вокруг ядерной программы Ирана
в мире
иран
россия
израиль
биньямин нетаньяху
дональд трамп
магатэ
иран
россия
израиль
в мире, иран, россия, израиль, биньямин нетаньяху, дональд трамп, магатэ
В мире, Иран, Россия, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, МАГАТЭ
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Линия на эскалацию ситуации вокруг иранской ядерной программы ошибочна и ведет в тупик, заявил в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.
"В прошлом году предпринимались немалые усилия для выхода на устойчивые договорённости, позволяющие снять любые недопонимания и подозрения в отношении иранского мирного атома при должном учёте законных интересов Тегерана. Россия всемерно этому способствовала. К сожалению, на Западе возобладала линия в пользу эскалации, которая по определению ошибочная, проигрышная и тупиковая", - сказал Постников.
Кадр из видеообращения Беньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Нетаньяху утверждает, что Иран пытается восстановить ядерную программу
31 декабря 2025, 02:56
По его словам, Россия твердо исходит из отсутствия разумной альтернативы политико-дипломатическому пути решения вопросов, связанных c иранской ядерной программой.
"Фиксируем регулярные сигналы из Тегерана о готовности к диалогу на этот счёт на равноправной основе и с опорой на международное право, прежде всего Договор о нераспространении ядерного оружия, который наряду с обязательствами по нераспространению содержит чёткие положения, касающиеся развития атомной энергии неядерными по смыслу этого Договора странами, включая Иран, в мирных целях. Это право является неотъемлемой частью ДНЯО и не подлежит ни пересмотру, ни ограничениям, как бы отдельные влиятельные государства ни тужились доказать обратное", - сказал Постников.
Он подчеркнул, что "больше всех в этом отношении стараются те, кто по принципиальным соображениям не присоединился к Договору" и наносил удары по объектам ядерно-энергетической инфраструктуры Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
МИД призвал отказаться от эскалации вокруг Ирана и его ядерной программы
30 декабря 2025, 21:30
Президент США Дональд Трамп в ходе визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник заявил, что поддержит новые удары по Ирану, если он попытается продолжить разработку ракетной и ядерной программы.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты ИРИ. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, подчеркнув, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он добавил, что Израиль и исламская республика договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно было стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Ульянов напомнил о праве Ирана на свою ядерную программу
23 декабря 2025, 02:56
 
В миреИранРоссияИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампМАГАТЭ
 
 
