СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
Протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T00:46:00+03:00
2026-01-02T00:46:00+03:00
2026-01-02T00:46:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
иран
тегеран (город)
сша


СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
Tasnim: протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались напасть на мечеть
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть, передает иранское агентство Tasnim
.
По его данным, участники протестов в районе Садаф города Хамадан на западе Ирана подожгли Коран и другую религиозную литературу. Ещё одна группа из порядка 20 человек из числа участников беспорядков планировала напасть на мечеть, однако им помешали это сделать.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.