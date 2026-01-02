СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть, передает иранское агентство Протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть, передает иранское агентство Tasnim

По его данным, участники протестов в районе Садаф города Хамадан на западе Ирана подожгли Коран и другую религиозную литературу. Ещё одна группа из порядка 20 человек из числа участников беспорядков планировала напасть на мечеть, однако им помешали это сделать.

В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.