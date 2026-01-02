Рейтинг@Mail.ru
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
00:46 02.01.2026
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
Протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.01.2026
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран

Tasnim: протестующие на западе Ирана подожгли Коран и пытались напасть на мечеть

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Протестующие в городе Хамадан на западе Ирана сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть, передает иранское агентство Tasnim.
По его данным, участники протестов в районе Садаф города Хамадан на западе Ирана подожгли Коран и другую религиозную литературу. Ещё одна группа из порядка 20 человек из числа участников беспорядков планировала напасть на мечеть, однако им помешали это сделать.
Акция протеста в городе Лордеган, Иран. 1 января 2026 - РИА Новости, 1920, 01.01.2026
На западе Ирана три человека погибли при нападении на полицию, сообщают СМИ
Вчера, 20:45
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Президент Ирана призвал выслушать требования протестующих
30 декабря 2025, 12:06
 
В миреИранТегеран (город)США
 
 
