Роспотребнадзор рассказал, как защититься от респираторных инфекций

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Нужно регулярно обрабатывать столы, дверные ручки, стулья и устройства антисептиком для снижения рисков распространения инфекций, а также стараться держать расстояние не менее 1,5 метра от больных людей, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что гигиенические меры играют ключевую роль в профилактике гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. Мытье рук с мылом эффективно удаляет патогенные микроорганизмы и бактерии.

"Если мыло недоступно, можно воспользоваться спиртовыми антисептиками. Также важно регулярно обрабатывать поверхности, такие как столы, дверные ручки, стулья и устройства, чтобы снизить риск распространения инфекций", - сообщили в пресс-службе.

Здоровый образ жизни способствует укреплению иммунной системы. В Роспотребнадзоре рекомендовали обеспечить достаточный сон, сбалансированное питание с необходимыми белками, витаминами и минералами, а также регулярную физическую активность.

"Вирусы передаются от человека к человеку через воздух (при чихании и кашле), поэтому старайтесь держать расстояние не менее 1,5 метра. Избегайте касаний лица руками, так как это может способствовать распространению инфекции. Носите маску или другие средства защиты для снижения риска заражения", - добавили в пресс-службе.

Там также посоветовали при кашле или чихании прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, а потом сразу их выбрасывать. Помимо того, следует минимизировать поездки и посещения многолюдных мест.

"Рекомендуется использовать медицинские маски в следующих ситуациях: в местах массового скопления людей и в общественном транспорте во время подъема заболеваемости ОРВИ, при уходе за больными, при общении с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний, в ситуациях с риском передачи инфекций воздушно-капельным путем", - рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что маска должна плотно прилегать к лицу, полностью закрывая рот и нос. Перед ее снятием нужно обязательно помыть руки или обработать их антисептиком. Также следует стараться не касаться внешней стороны маски при ее снятии.

"Меняйте маску каждые два часа. Не используйте одноразовую маску повторно, выбрасывайте ее сразу после применения. После контакта с больным немедленно снимите маску и тщательно вымойте руки", - добавили в пресс-службе.