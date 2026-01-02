Российское посольство в Индии призвало туристов не улыбаться обезьянам

Обезьяна в баке с водой во время жары в Индии. Архивное фото

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв – РИА Новости. Собирающимся в Индию российским туристам необходимо соблюдать ряд правил, в частности, мыть фрукты кипяченой или бутилированной водой, кроме того, не рекомендуется кормить бродячих собак и улыбаться обезьянам, рассказала РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.

"Наиболее частые обращения от российских туристов в Дели поступают из-за укусов и нападений собак и обезьян, в связи с чем мы призываем проявлять осторожность и не кормить их или пытаться сделать фотографии рядом с ними. Надо помнить, что обезьянам нельзя улыбаться, так как они могут воспринять это как оскал", - предупредила она.

Панфилова также отметила необходимость соблюдения в Индии правил гигиены.

"Необходимо мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной, употреблять кипяченую или бутилированную воду, воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков и тщательно мыть фрукты и овощи, желательно используя кипяченую или бутилированную воду", - сказала она.