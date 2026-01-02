Рейтинг@Mail.ru
Российское посольство в Индии призвало туристов не улыбаться обезьянам - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:10 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/indiya-2066044486.html
Российское посольство в Индии призвало туристов не улыбаться обезьянам
Российское посольство в Индии призвало туристов не улыбаться обезьянам - РИА Новости, 02.01.2026
Российское посольство в Индии призвало туристов не улыбаться обезьянам
Собирающимся в Индию российским туристам необходимо соблюдать ряд правил, в частности, мыть фрукты кипяченой или бутилированной водой, кроме того, не... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T12:10:00+03:00
2026-01-02T12:10:00+03:00
индия
россия
дели
наталья панфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101273/76/1012737698_0:94:2001:1219_1920x0_80_0_0_31e7d6fbbe711b1ff46956085333e0aa.jpg
https://ria.ru/20251229/filippiny-2065270774.html
индия
россия
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101273/76/1012737698_126:0:1874:1311_1920x0_80_0_0_c3b4cb1c75173e44468fcfb57dc83b3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, россия, дели, наталья панфилова
Индия, Россия, Дели, Наталья Панфилова
Российское посольство в Индии призвало туристов не улыбаться обезьянам

Панфилова призвала не кормить бродячих собак и не улыбаться обезьянам в Индии

© AP Photo / Channi AnandОбезьяна в баке с водой во время жары в Индии
Обезьяна в баке с водой во время жары в Индии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Channi Anand
Обезьяна в баке с водой во время жары в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв – РИА Новости. Собирающимся в Индию российским туристам необходимо соблюдать ряд правил, в частности, мыть фрукты кипяченой или бутилированной водой, кроме того, не рекомендуется кормить бродячих собак и улыбаться обезьянам, рассказала РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.
"Наиболее частые обращения от российских туристов в Дели поступают из-за укусов и нападений собак и обезьян, в связи с чем мы призываем проявлять осторожность и не кормить их или пытаться сделать фотографии рядом с ними. Надо помнить, что обезьянам нельзя улыбаться, так как они могут воспринять это как оскал", - предупредила она.
Панфилова также отметила необходимость соблюдения в Индии правил гигиены.
"Необходимо мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной, употреблять кипяченую или бутилированную воду, воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков и тщательно мыть фрукты и овощи, желательно используя кипяченую или бутилированную воду", - сказала она.
Еще одной опасностью могут стать упавшие на землю плоды, которыми успели полакомиться летучие мыши. Эти рукокрылые могут являться переносчиками смертельно опасных для людей заболеваний, таких как вирус Нипах, геморрагическая лихорадка Эбола, атипичная пневмония и COVID-19, добавила врач.
Мальчик с дневным уловом крабов в Маниле, Филиппины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Посол России на Филиппинах дал рекомендации российским туристам
29 декабря 2025, 04:14
 
ИндияРоссияДелиНаталья Панфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала