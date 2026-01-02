https://ria.ru/20260102/indiya-2066044486.html
Российское посольство в Индии призвало туристов не улыбаться обезьянам
Российское посольство в Индии призвало туристов не улыбаться обезьянам
Собирающимся в Индию российским туристам необходимо соблюдать ряд правил, в частности, мыть фрукты кипяченой или бутилированной водой, кроме того, не... РИА Новости, 02.01.2026
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв – РИА Новости. Собирающимся в Индию российским туристам необходимо соблюдать ряд правил, в частности, мыть фрукты кипяченой или бутилированной водой, кроме того, не рекомендуется кормить бродячих собак и улыбаться обезьянам, рассказала РИА Новости врач посольства России в Индии Наталья Панфилова.
"Наиболее частые обращения от российских туристов в Дели
поступают из-за укусов и нападений собак и обезьян, в связи с чем мы призываем проявлять осторожность и не кормить их или пытаться сделать фотографии рядом с ними. Надо помнить, что обезьянам нельзя улыбаться, так как они могут воспринять это как оскал", - предупредила она.
Панфилова
также отметила необходимость соблюдения в Индии
правил гигиены.
"Необходимо мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной, употреблять кипяченую или бутилированную воду, воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков и тщательно мыть фрукты и овощи, желательно используя кипяченую или бутилированную воду", - сказала она.
Еще одной опасностью могут стать упавшие на землю плоды, которыми успели полакомиться летучие мыши. Эти рукокрылые могут являться переносчиками смертельно опасных для людей заболеваний, таких как вирус Нипах, геморрагическая лихорадка Эбола, атипичная пневмония и COVID-19, добавила врач.