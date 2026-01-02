Рейтинг@Mail.ru
ИИ-модель Маска генерировала детскую порнографию, сообщает Bloomberg - РИА Новости, 02.01.2026
20:58 02.01.2026
ИИ-модель Маска генерировала детскую порнографию, сообщает Bloomberg
Модель искусственного интеллекта Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми, его ИИ размещал на своей странице в соцсети X в... РИА Новости, 02.01.2026
2026
ИИ-модель Маска генерировала детскую порнографию, сообщает Bloomberg

Bloomberg: Grok Маска генерировала контент порнографического характера с детьми

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Модель искусственного интеллекта Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми, его ИИ размещал на своей странице в соцсети X в ответ на запросы пользователей, передает агентство Блумберг.
"Недостатки в системе безопасности" привели к генерации изображений порнографического характера с несовершеннолетними, которые он (Grok – ред.) опубликовал в соцсети X", - передает агентство.
Кадр из сериала Анна Медиум — 4 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Петербургский актер стал фигурантом дела о детской порнографии
20 ноября 2025, 17:25
Как отмечается, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом сообщается, что запрещенные изображения были удалены.
На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
В Саудовской Аравии появится модель искусственного интеллекта Grok
19 ноября 2025, 22:36
 
