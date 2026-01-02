https://ria.ru/20260102/ii-2066110865.html
ИИ-модель Маска генерировала детскую порнографию, сообщает Bloomberg
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Модель искусственного интеллекта Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми, его ИИ размещал на своей странице в соцсети X в ответ на запросы пользователей, передает агентство Блумберг
.
"Недостатки в системе безопасности" привели к генерации изображений порнографического характера с несовершеннолетними, которые он (Grok – ред.) опубликовал в соцсети X", - передает агентство.
Как отмечается, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом сообщается, что запрещенные изображения были удалены.
На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.