После теракта в Хорлах госпитализировали 31 человека

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. После теракта в селе Хорлы Херсонской области в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди них пять несовершеннолетних, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.