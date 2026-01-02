https://ria.ru/20260102/horly-2066024873.html
После теракта в Хорлах госпитализировали 31 человека
После теракта в селе Хорлы Херсонской области в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди них пять несовершеннолетних,... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T08:44:00+03:00
2026-01-02T08:44:00+03:00
2026-01-02T10:05:00+03:00
происшествия
херсонская область
россия
черное море
светлана петренко
владимир сальдо
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
россия
черное море
СК: после теракта в Хорлах госпитализировали 31 человека, включая пять детей