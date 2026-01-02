Рейтинг@Mail.ru
После теракта в Хорлах госпитализировали 31 человека - РИА Новости, 02.01.2026
08:44 02.01.2026 (обновлено: 10:05 02.01.2026)
После теракта в Хорлах госпитализировали 31 человека
происшествия, херсонская область , россия, черное море, светлана петренко, владимир сальдо, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области
После теракта в Хорлах госпитализировали 31 человека

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинские работники и карета скорой медицинской помощи у центральной районной больницы Джанкоя, куда доставляют пострадавших после атаки БПЛА в Херсонской области
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. После теракта в селе Хорлы Херсонской области в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди них пять несовершеннолетних, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 человек, среди которых пять несовершеннолетних", - сказала Петренко.
В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе. СК возбудил дело о теракте.
Последствия атаки дронов ВСУ на кафе и гостиницу в Хорлах Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Минздрав рассказал о состоянии ребенка после атаки ВСУ на Хорлы
