Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:42 02.01.2026 (обновлено: 14:50 02.01.2026)
Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27
Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27 - РИА Новости, 02.01.2026
Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27
Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 02.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
россия
черное море
светлана петренко
владимир сальдо
вооруженные силы украины
Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27

При теракте ВСУ в Хорлах погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних

Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних", — сказала она.
По данным ведомства, в медучреждения доставили 31 пострадавшего с травмами различной степени тяжести, среди них пятеро детей.
При первоначальном осмотре места ЧП специалисты обнаружили и изъяли фрагменты нескольких БПЛА. Назначены более 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические, добавила Петренко.
Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРоссияЧерное мореСветлана ПетренкоВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской областиНАТО
 
 
