Последствия атаки БПЛА ВСУ на поселок Хорлы в Херсонской области

Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних", — сказала она.

По данным ведомства, в медучреждения доставили 31 пострадавшего с травмами различной степени тяжести, среди них пятеро детей.

При первоначальном осмотре места ЧП специалисты обнаружили и изъяли фрагменты нескольких БПЛА. Назначены более 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические, добавила Петренко.

Удары ВСУ по Херсонской области

В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.