Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27
Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27 - РИА Новости, 02.01.2026
Число погибших при теракте ВСУ в Хорлах выросло до 27
Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T08:42:00+03:00
2026-01-02T08:42:00+03:00
2026-01-02T14:50:00+03:00
При теракте ВСУ в Хорлах погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Число жертв удара ВСУ по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области выросло до 27, заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В результате совершенного теракта погибли 27 человек, включая двух несовершеннолетних", — сказала она.
По данным ведомства, в медучреждения доставили 31 пострадавшего с травмами различной степени тяжести, среди них пятеро детей.
При первоначальном осмотре места ЧП специалисты обнаружили и изъяли фрагменты нескольких БПЛА. Назначены более 26 судебных экспертиз, в том числе медицинские, генетические, взрывотехнические и пожарно-технические, добавила Петренко.
Удары ВСУ по Херсонской области
В ночь на 1 января украинские беспилотники атаковали кафе и гостиницу на побережье в Хорлах, где для празднования Нового года собрались около 100 человек.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
подчеркнул, что боевики ВСУ целенаправленно сожгли людей: они запустили три дрона, один из них — с зажигательной смесью. Как рассказали в местном антифашистском сопротивлении, для атаки использовали разведывательные БПЛА производства стран НАТО. Глава региона допустил причастность к произошедшему британских спецслужб. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Днем 1 января ВСУ совершили еще одну атаку на регион. При ударе беспилотника по движущемуся автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа погиб пятилетний мальчик. Его мать, дедушка и бабушка получили множественные ранения, их доставили в больницы в тяжелом состоянии.