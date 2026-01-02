ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Удар по гражданскому автомобилю в Тарасовке Херсонской области похож на "фирменный почерк" боевиков подразделения ВСУ "птицы Мадьяра", которые были переброшены в Херсон в конце ноября и в начале декабря 2025 года, они могли совершить этот удар, заявили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.
"По нашим данным, в конце осени и начале зимы 2025 года в Херсон Киевом были переброшены подразделения так называемых "птиц Мадьяра". Они славятся особой жестокостью и абсолютной неразборчивостью при выборе целей. Их операторы БПЛА любят кошмарить мирное население, бить по гражданским объектам. Например, удар по гражданскому автомобилю в Тарасовке мог быть исполнен боевиками "птиц Мадьяра". Это их фирменный почерк, и их присутствие на Херсонском направлении - факт", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял РИА Новости, что боевики подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" были переброшены в Херсон и могли быть непосредственными исполнителями теракта в новогоднюю ночь в гостинице в селе Хорлы и удара по гражданскому автомобилю в Тарасовке.