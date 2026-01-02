В подполье назвали удар по машине в Тарасовке почерком "птиц Мадьяра"

ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Удар по гражданскому автомобилю в Тарасовке Херсонской области похож на "фирменный почерк" боевиков подразделения ВСУ "птицы Мадьяра", которые были переброшены в Херсон в конце ноября и в начале декабря 2025 года, они могли совершить этот удар, заявили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.