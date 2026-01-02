Рейтинг@Mail.ru
В подполье назвали удар по машине в Тарасовке почерком "птиц Мадьяра" - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/herson-2066049943.html
В подполье назвали удар по машине в Тарасовке почерком "птиц Мадьяра"
В подполье назвали удар по машине в Тарасовке почерком "птиц Мадьяра" - РИА Новости, 02.01.2026
В подполье назвали удар по машине в Тарасовке почерком "птиц Мадьяра"
Удар по гражданскому автомобилю в Тарасовке Херсонской области похож на "фирменный почерк" боевиков подразделения ВСУ "птицы Мадьяра", которые были переброшены... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T13:00:00+03:00
2026-01-02T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
киев
владимир сальдо
вооруженные силы украины
удар всу по хорлам в херсонской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_0:230:3132:1992_1920x0_80_0_0_c82bf7053c41ea725f71de14a02c9881.jpg
https://ria.ru/20260102/vsu-2066040310.html
херсон
херсонская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832218172_109:0:2838:2047_1920x0_80_0_0_6703530e70ce61697c43cc14e0937ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, херсонская область , киев, владимир сальдо, вооруженные силы украины, удар всу по хорлам в херсонской области
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Киев, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
В подполье назвали удар по машине в Тарасовке почерком "птиц Мадьяра"

Подполье: удар по авто в Тарасовке похож на фирменный почерк "птиц Мадьяра"

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 2 янв - РИА Новости. Удар по гражданскому автомобилю в Тарасовке Херсонской области похож на "фирменный почерк" боевиков подразделения ВСУ "птицы Мадьяра", которые были переброшены в Херсон в конце ноября и в начале декабря 2025 года, они могли совершить этот удар, заявили РИА Новости в пророссийском подполье Херсона.
"По нашим данным, в конце осени и начале зимы 2025 года в Херсон Киевом были переброшены подразделения так называемых "птиц Мадьяра". Они славятся особой жестокостью и абсолютной неразборчивостью при выборе целей. Их операторы БПЛА любят кошмарить мирное население, бить по гражданским объектам. Например, удар по гражданскому автомобилю в Тарасовке мог быть исполнен боевиками "птиц Мадьяра". Это их фирменный почерк, и их присутствие на Херсонском направлении - факт", - сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявлял РИА Новости, что боевики подразделения ВСУ "Птицы Мадьяра" были переброшены в Херсон и могли быть непосредственными исполнителями теракта в новогоднюю ночь в гостинице в селе Хорлы и удара по гражданскому автомобилю в Тарасовке.
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
ВСУ нанесли ракетный удар по центру Белгорода, есть пострадавшие
Вчера, 11:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьКиевВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по Хорлам в Херсонской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала