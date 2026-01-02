Рейтинг@Mail.ru
16:03 02.01.2026
В Иране прошел проправительственный митинг против беспорядков
В Иране прошел проправительственный митинг против беспорядков
Проправительственный митинг прошел в городе Хамадан на западе Ирана, его участники осудили беспорядки в стране, передает иранское агентство Tasnim. РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T16:03:00+03:00
2026-01-02T16:03:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
иран
тегеран (город)
сша
в мире, иран, тегеран (город), сша
В мире, Иран, Тегеран (город), США
ТЕГЕРАН, 2 янв - РИА Новости. Проправительственный митинг прошел в городе Хамадан на западе Ирана, его участники осудили беспорядки в стране, передает иранское агентство Tasnim.
"Жители Хамадана вышли на улицы, чтобы принять участие в народном шествии в знак осуждения беспорядков", - говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Глава Минобороны Бельгии прокомментировал угрозы Трампа в адрес Ирана
Вчера, 12:43
Ранее иранские СМИ сообщали, что протестующие совершают нападения на сотрудников сил правопорядка Ирана. Как передавало агентство Fars, на западе Ирана три человека погибли, 17 человек пострадали при нападении на сотрудников полиции. В то же время на юго-западе страны погибли по меньшей мере два человека, несколько полицейских пострадали.
В конце декабря 2025 года в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты - иранского риала. Главным поводом для протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место указом президента 31 декабря был назначен Абдольнасер Хеммати.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке стоит 1,4 миллиона риалов.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
СМИ: протестующие на западе Ирана подожгли Коран
Вчера, 00:46
 
Заголовок открываемого материала