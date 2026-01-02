Рейтинг@Mail.ru
В Москве отменили рождественский концерт Витторио Григоло - РИА Новости, 02.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:07 02.01.2026
https://ria.ru/20260102/grigolo-2066111732.html
В Москве отменили рождественский концерт Витторио Григоло
В Москве отменили рождественский концерт Витторио Григоло - РИА Новости, 02.01.2026
В Москве отменили рождественский концерт Витторио Григоло
Рождественский концерт итальянского певца Витторио Григоло "Фрэнк Синатра. My Way", который должен был состояться 7 января в концертном зале "Барвиха Luxury... РИА Новости, 02.01.2026
2026-01-02T21:07:00+03:00
2026-01-02T21:07:00+03:00
культура
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/38/1559073830_0:138:3071:1865_1920x0_80_0_0_dd957fa3e2761208a8549b6c6124f461.jpg
https://ria.ru/20251208/leps-2060476714.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/38/1559073830_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d8a101d1a5cac8a9836aa3c7f6510b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Культура, Москва, Общество
В Москве отменили рождественский концерт Витторио Григоло

Концерт певца Витторио Григоло, запланированный на 7 января в Москве, отменили

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкИтальянский тенор Витторио Григоло
Итальянский тенор Витторио Григоло - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Итальянский тенор Витторио Григоло . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Рождественский концерт итальянского певца Витторио Григоло "Фрэнк Синатра. My Way", который должен был состояться 7 января в концертном зале "Барвиха Luxury Village" в Москве, отменен, сообщается на официальном сайте площадки.
«
"Рождественский концерт Витторио Григоло "Фрэнк Синатра. My Way" - 7 января 2026, 19.00. Мероприятие отменено. Возврат денежных средств зрителям за билеты, приобретенные через сайт barvikhaconcerthall.ru, будет произведен автоматически", - говорится в сообщении.
Как уточняется, стоимость билетов варьировалась от 27 до 120 тысяч рублей.
Лауреат премии Grammy, оперный певец Витторио Григоло в Рождество должен был представить российскую премьеру своей программы "Фрэнк Синатра. My Way" в сопровождении Оркестра джазовой музыки имени Лундстрема.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Комплект билетов на "Рождество с Лепсом" продают за 1,148 миллиона рублей
8 декабря 2025, 04:13
 
КультураМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала