В Москве отменили рождественский концерт Витторио Григоло

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Рождественский концерт итальянского певца Витторио Григоло "Фрэнк Синатра. My Way", который должен был состояться 7 января в концертном зале "Барвиха Luxury Village" в Москве, отменен, сообщается на официальном сайте площадки.
"Рождественский концерт Витторио Григоло "Фрэнк Синатра. My Way" - 7 января 2026, 19.00. Мероприятие отменено. Возврат денежных средств зрителям за билеты, приобретенные через сайт barvikhaconcerthall.ru, будет произведен автоматически", - говорится в сообщении.
Как уточняется, стоимость билетов варьировалась от 27 до 120 тысяч рублей.
Лауреат премии Grammy, оперный певец Витторио Григоло в Рождество должен был представить российскую премьеру своей программы "Фрэнк Синатра. My Way" в сопровождении Оркестра джазовой музыки имени Лундстрема.
8 декабря 2025, 04:13