Президент Молдавии предоставила гражданство сыну певца-иноагента, пишут СМИ

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Восемь россиян получили гражданство Молдавии в соответствии с распоряжением президента республики Майи Санду, сообщает издание Еnewsmd со ссылкой на ее администрацию.
"Восемь граждан Российской Федерации получили молдавское гражданство", — говорится в публикации.
По данным СМИ, среди получивших паспорта — сын солиста группы "Би-2" Егора Бортника* Федор, пианист коллектива Глеб Колядин, оператор Евгений Ремизовский.
О том, что несколько участников "Би-2" подали запрос на молдавское гражданство, стало известно 23 апреля 2024 года. Это произошло после того, как музыкантов арестовали в Таиланде за проведение концерта без разрешения властей. Артистам назначили штраф и выдворили из страны.
Лева Би-2* (настоящее имя Егор Бортник*) был признан иноагентом 26 мая 2023 года. Это решение принял Минюст России после того, как Бортник* негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти, а также выступал против специальной военной операции на Украине.
Музыкант признавался, что финансово поддерживает ВСУ и не собирается возвращаться в Россию в ближайшие 10 лет.
* Лицо, признанное в России иностранным агентом