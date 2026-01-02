"Потеряли деньги". СМИ узнали, что произошло на границе России и Грузии

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Движение на единственном сухопутном переходе между Россией и Грузией перекрыто из-за сильного снегопада, передает SHOT.
Отмечается, что проезд через Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыт для всех видов транспорта. Среди застрявших в пробке есть и россияне, в том числе семьи с детьми.
"По словам некоторых туристов, они потеряли деньги, так как забронировали отели и не въехали вовремя", — сообщает SHOT.
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии 30 декабря предупредила россиян о частых случаях отказа во въезде в республику из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения. В частности, это касается граждан Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны: Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.
