"Потеряли деньги". СМИ узнали, что произошло на границе России и Грузии
02.01.2026
18:07 02.01.2026
"Потеряли деньги". СМИ узнали, что произошло на границе России и Грузии
"Потеряли деньги". СМИ узнали, что произошло на границе России и Грузии - РИА Новости, 02.01.2026
"Потеряли деньги". СМИ узнали, что произошло на границе России и Грузии
2026
"Потеряли деньги". СМИ узнали, что произошло на границе России и Грузии

SHOT: границу России и Грузии закрыли из-за снежного коллапса

Обстановка на границе России и Грузии
Обстановка на границе России и Грузии - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Обстановка на границе России и Грузии
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Движение на единственном сухопутном переходе между Россией и Грузией перекрыто из-за сильного снегопада, передает SHOT.
"Сотни машин застряли на границе России и Грузии — туристы и местные жители не могут проехать из-за снежного коллапса. Сухопутная граница закрыта", — говорится в публикации.
В Госдуме назвали действия Грузии по отношению к россиянам дискриминацией
31 декабря 2025, 14:55
В Госдуме назвали действия Грузии по отношению к россиянам дискриминацией
31 декабря 2025, 14:55
Отмечается, что проезд через Верхний Ларс и Крестовый перевал закрыт для всех видов транспорта. Среди застрявших в пробке есть и россияне, в том числе семьи с детьми.
"По словам некоторых туристов, они потеряли деньги, так как забронировали отели и не въехали вовремя", — сообщает SHOT.
Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии 30 декабря предупредила россиян о частых случаях отказа во въезде в республику из-за указанных в паспорте некоторых мест рождения. В частности, это касается граждан Российской Федерации, в паспортах которых местом рождения указаны: Украинская ССР, Абхазская АССР, Южная Осетия, Крым, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская области.
В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у русофобов
31 декабря 2025, 09:25
В Госдуме призвали Грузию не идти на поводу у русофобов
31 декабря 2025, 09:25
 
