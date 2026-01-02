Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе
02.01.2026
В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе
В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе - РИА Новости, 02.01.2026
В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе
Зарплата, которая зависит от оклада или тарифных ставок, в январе будет выплачена сотрудникам в полном объеме, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 02.01.2026
общество
светлана бессараб
госдума рф
2026
Новости
общество, светлана бессараб, госдума рф
Общество, Светлана Бессараб, Госдума РФ
В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе

РИА Новости: зарплату, зависящая от оклада, выплатят в полном объеме в январе

© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Зарплата, которая зависит от оклада или тарифных ставок, в январе будет выплачена сотрудникам в полном объеме, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Те, у кого зарплата зависит от оклада, от тарифных ставок, ничего не потеряют. Зарплата будет выплачена в полном объеме", — сказала Бессараб.
В то же время, по ее словам, для тех, кто работает по сдельной оплате труда, в январе предстоит достаточно короткий период, "за который нужно многое успеть".
Оплата по QR-коду - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Депутат объяснил, когда россияне смогут получать зарплату цифровыми рублями
30 декабря 2025, 16:13
 
Общество
Светлана Бессараб
Госдума РФ
 
 
