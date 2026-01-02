В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Зарплата, которая зависит от оклада или тарифных ставок, в январе будет выплачена сотрудникам в полном объеме, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В то же время, по ее словам, для тех, кто работает по сдельной оплате труда, в январе предстоит достаточно короткий период, "за который нужно многое успеть".